Проте їхня підтримка проявляється лише на словах, адже жоден представник опозиції не вийшов на мітинг. Політолог, виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко назвав 24 Каналу дві причини, через які опозиціонери особисто не присутні на акціях.

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Росіянам не треба відстоювати свої права

Насамперед російські опозиціонери бояться доєднатися до мітингів. Як зазначив політолог, мало кому приємно опинитися зараз за ґратами, а у російських спецслужб й силовиків у передвиборчий період особлива стадія загострення, тому вони гребуть всіх підряд й поготів найбільш радикально налаштованих політиків.

Ми маємо розуміти, що той самий Навальний за своєю суттю імперець й навіть більшість з опозиційно-ліберального крила російського політикуму, які нібито негативно налаштовані проти путінського режиму й готові з ним боротися, у переважній більшості також імперці,

– мовив Буряченко.

Росіянам занадто довго нав'язували культ Йосипа Сталіна, Петра І, царя-батюшки. Зараз така аналогія переноситься на Владіміра Путіна.

Росіяни – імперці. Вони абсолютно інші люди, у них азійський склад розуму, тому вони із задоволенням підкорюються і радіють своїй глобальній імперії руського міра,

– зауважив політолог.

Більшості росіян, на відміну від українців, не потрібно боротись з тоталітарним режимом та відстоювати свої права.

"Я поки що, на жаль, не бачу реальних підстав для того, щоб громадяни Росії знайшли в собі силу й знищили путінський режим всередині. Я думаю, що на це потрібно ще багато часу", – додав Буряченко.

Що треба зробити, аби росіяни масово вийшли на протести

На думку політолога, у росіян є протестний потенціал звичайно, адже це навіть видно по масовим рухам, наприклад, у Башкортостані.

Формула така, чим далі від Кремля, тим протестні рухи більш масові й радикальні. Я глибоко переконаний, що така тенденція зберігатиметься. Адже у рамках так званої частковій мобілізації росіяни гребуть не тільки зеків, а й людей з республік, з глибинки Росії,

– наголосив Буряченко.

За його словами, у такий спосіб Кремль одночасно розв'язує декілька питань – зменшує кількість чоловічого населення у тих частинах федерації, які мають ціль щодо своєї суб'єктивізації.

Тоталітарна система й пропагандистський тиск робить з росіянами "фантастичні" речі. Члени сімей, які навіть втратили чоловіків, дітей, не можуть офіційно нікуди поскаржитись, не можуть звинуватити ні Путіна, ні Кремль.

Коли дивишся на матерів, які спочатку із задоволенням відправляють своїх дітей на війну, а потім з радістю та вдячністю Путіну отримують гробові, то розумієш, що це суспільство надзвичайно хворе та отруєне пропагандою,

– сказав політолог.

Він зауважив, що для того, аби ці люди масово вийшли на мітинги, їм спочатку потрібно зробити серйозну детоксикацію інформацій.

Протести жінок мобілізованих росіян