Путин это прекрасно знает: при каких условиях протесты в России могут взорваться

Протесты в городах Баймак и Уфа, российских военных и мобилизованных показали, что у России нет государственного покоя. Митинги могут снова начаться и новой волной ударить по путинскому режиму.

Недовольство в Башкортостане "тлеет в торфе под болотом", и рано или поздно снова разразится. Об этом 24 Каналу рассказала глава благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова, подчеркнув, что "пламя" протеста горит и в других регионах России, в частности, в Якутии и на Кавказе.

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"Все это "рванет" при определенных условиях. Владимир Путин и ФСБ прекрасно знают эти условия и очень пристально следят за ситуацией", – отметила Романова.

О каком условии идет речь

По мнению Романовой, масштабные протесты могут вспыхнуть после поражения на фронте или тогда, когда Путин "как-нибудь" закончит войну, то есть остановится кровопролитие как украинцев, так и россиян.

Российский президент должен двигаться в войне, чтобы сдержать недовольство народа, однако как только остановится – все рухнет. И Путин это отлично понимает.

В России люди выходили на акции протеста: главное

В городе Баймак 15– 17 января российской республики Башкортостан проходили массовые протесты после оглашения в местном районном суде приговора гражданскому активисту Фаилю Алсинову. Известно, что силовики начали силовой разгонять митингующих, применяя дубинки и слезоточивый газ.

Впоследствии к акции протеста присоединились местные жители Уфы. Несмотря на сильный мороз и угрозы, люди не расходились, они пели народные песни и плясали на площади. Однако митинг завершился задержанием активистов – людей выдергивали из толпы, и после завершения акции хватали на близлежащих улицах.

А уже 24 января десятки человек вышли на акцию протеста в Якутии после убийства местного жителя, по подозрению в котором был задержан 18-летний уроженец Таджикистана. Они требовали тщательного расследования и усиления контроля над мигрантами.

Также в последнее время в России активизировались движения мобилизованных родственников. Чаще они не выступают против вторжения в Украину, а только требуют вернуть их мужчин домой и заявляют, что у тех меньше прав, чем у завербованных на войну заключенных.

Москва опасается перспективы отделения регионов. Так, в Орловской, Воронежской областях и в Бурятии были созданы "штабы" по предотвращению угроз возникновения и распространения сепаратизма, национализма, массовых беспорядков и преступлений экстремистской направленности.