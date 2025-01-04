Его властелин Путин очень часто давит: у Фицо может нарасти серьезная проблема

В пятницу, 3 января, в Братиславе 4 тысячи человек вышли на акцию, чтобы выразить свое недовольство пророссийской политикой премьер-министра Словакии Роберта Фицо. У него может возникнуть проблема, если он продолжит продвигать такие нарративы.

Большое количество граждан Словакии не поддерживает риторику Роберта Фицо. Такое мнение 24 Каналу озвучил политический эксперт, доктор философии Андрей Городницкий.

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"Со временем могут быть беспорядки"

Андрей Городницкий отметил, что большое количество людей в Словакии поддерживает Украину с первых дней полномасштабного вторжения. Они недовольны политикой Фицо. Оппозиционные силы включаются и критикуют действия премьер-министра.

В то же время Роберт Фицо очень часто использует различные манипуляции. Он оправдывает свои пророссийские заявления тем, что "не хочет, чтобы в Словакии началась война" и так далее.

Очень манипулятивными тезисами Фицо высказывается, что если не поддерживать Москву, то "у нас все будет плохо". Это очень мощная манипуляция от него и политиков, которые его окружают,

– подчеркнул политический эксперт.

В то же время в Словакии есть категория людей, которая поддерживает Фицо. Однако их не так много. Как свидетельствуют социологические опросы, примерно 25% людей в Словакии поддерживают политику действующего премьер-министра.

"Там интересная ситуация. Мы можем прогнозировать даже определенные беспорядки со временем. Потому что политика Фицо с каждым днем становится все более радикальной. Мы прекрасно понимаем, что его властелин Путин и компаньон Орбан очень часто давят", – сказал доктор философии.

У Роберта Фицо может нарасти серьезная проблема, если он продолжит такую политику. Сейчас он начинает перебрасывать ответственность, что якобы Словакии блокируют какое-то финансирование, что им будет недостаточно средств и так далее.

"4 тысячи человек, которые там вышли – это не критическое большинство. Это первые шаги, которые также уже происходят, например, в Венгрии. Там также очень часто сейчас проводятся определенные антиорбановские митинги. Они положительно складываются для будущей оппозиции, в частности, и для Украины. Потому что мы понимаем, что нам не нужны такие политики", – добавил Городницкий.

Напомним, в Словакии недовольные политикой Фицо граждане 3 января вышли на протесты. До акции протеста присоединилось около 4 тысяч жителей Братиславы. Один из лозунгов организаторов – "Словакия, берегись, оккупация началась". Также была надпись "Фицо, езжай в Москву, дай Словакии покой". Протестующие размахивали флагами не только Словакии, а и Европейского Союза. Во время акции включили воздушную сирену, очевидно, чтобы напомнить о войне в Украине.