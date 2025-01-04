Велика кількість громадян Словаччини не підтримує риторику Роберта Фіцо. Таку думку 24 Каналу озвучив політичний експерт, доктор філософії Андрій Городницький.

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"З часом можуть бути заворушення"

Андрій Городницький зазначив, що велика кількість людей у Словаччині підтримує Україну з перших днів повномасштабного вторгнення. Вони незадоволені політикою Фіцо. Опозиційні сили вмикаються та критикують дії прем'єр-міністра.

Водночас Роберт Фіцо дуже часто використовує різні маніпуляції. Він виправдовує свої проросійські заяви тим, що "не хоче, аби у Словаччині почалась війна" і так далі.

Дуже маніпулятивними тезами Фіцо висловлюється, що якщо не підтримувати Москву, то "у нас все буде погано". Це дуже потужна маніпуляція від нього та політиків, які його оточують,

– підкреслив політичний експерт.

Водночас у Словаччині є категорія людей, яка підтримує Фіцо. Проте їх не так багато. Як свідчать соціологічні опитування, приблизно 25% людей у Словаччині підтримують політику чинного прем’єр-міністра.

"Там цікава ситуація. Ми можемо прогнозувати навіть певні заворушення з часом. Тому що політика Фіцо з кожним днем стає все більш радикальною. Ми прекрасно розуміємо, що його володар Путін і компаньйон Орбан дуже часто тиснуть", – сказав доктор філософії.

У Роберта Фіцо може нарости серйозна проблема, якщо він продовжить таку політику. Зараз він починає перекидати відповідальність, що нібито Словаччині блокують якесь фінансування, що їм буде недостатньо коштів і так далі.

"4 тисячі людей, які там вийшли – це не критична більшість. Це перші кроки, які також вже відбуваються, наприклад, в Угорщині. Там також дуже часто зараз проводяться певні антиорбанівські мітинги. Вони позитивно складаються для майбутньої опозиції, зокрема, і для України. Тому що ми розуміємо, що нам не потрібні такі політики", – додав Городницький.

Нагадаємо, у Словаччині незадоволені політикою Фіцо громадяни 3 січня вийшли на протести. До акції протесту долучилося близько 4 тисяч жителів Братислави. Одне з гасел організаторів – "Словаччино, стережись, окупація почалася". Також був напис "Фіцо, їдь до Москви, дай Словаччині спокій". Учасники протесту розмахували прапорами не лише Словаччини, а і Європейського Союзу. Під час акції ввімкнули повітряну сирену, очевидно, щоб нагадати про війну в Україні.