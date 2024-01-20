Это мощный сигнал Кремлю. О чем в разговоре с 24 Каналом отметил руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко.
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"Насколько я знаю, в Уфе собрались возле памятника Салавату Юлаеву – это национальный герой Башкортостана. Это мощно и символично. Это тоже сигнал Кремлю", – сказал Мусиенко.
"Привет" Путину
Протесты в Башкирии начались 15 января. Их пытались подавить силовики, в частности, в Уфе сообщалось о нескольких задержанных.
"Они силу применяют, а люди выходят и не боятся. Я думаю, это никуда не исчезнет (протест – 24 Канал). Возможно, этой репрессивной силовой машине удастся погасить это на определенный период. Но оно будет теплиться внутри и костер будет разжигаться", – отметил Мусиенко.
Более того – активисты призывают своих военных, которые сейчас воюют против Украины, вернуться домой и защищать свой народ. Это еще один сигнал для российского диктатора.
"Я поддерживаю народ Башкортостана, который хочет бороться за свою свободу. Кто поддерживает выход башкирских солдат из войны, возвращение их домой и бороться там за свои права", – добавил военный эксперт.
Протесты в Башкирии и Уфе: что известно
- 15 января в городе Баймак в республике Башкортостан произошел протест в защиту местного активиста Фаиля Алсынова, которого обвиняют в "разжигании межнациональной розни". 17 января прошел суд, где ему дали 4 года.
- В защиту Алсынова в Башкортостане вышло по разным данным от одного до пяти тысяч человек. Разгонять митинг пригнали ОМОН из центральной части России. Известно, что силовики били дубинками гражданских и применяли слезоточивый газ. Происходили задержания.
- Еще один митинг в поддержку Алсынова разгорелся в Уфе. Там вышли на улицу сотни жителей. Силовикам они говорят, что "просто гуляют". Также сообщалось о задержании гражданских. Впрочем, силовики заявили, что "формально задержаний не было", однако полиция "сопровождала" нескольких людей с площади.
- В ГУР на днях комментировали ситуацию и отметили, что это только начало масштабного недовольства россиян. И это уже другая форма гражданского протеста.