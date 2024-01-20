Це потужний сигнал Кремлю. Про що в розмові з 24 Каналом відзначив керівник Центру військово-правових досліджень, військовий експерт Олександр Мусієнко.
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"Наскільки я знаю, в Уфі зібралися біля пам'ятника Салавату Юлаєву – це національний герой Башкортостану. Це потужно і символічно. Це теж сигнал Кремлю", – сказав Мусієнко.
"Привіт" Путіну
Протести в Башкирії розпочалися 15 січня. Їх намагалися придушити силовики, зокрема, в Уфі повідомлялося про кількох затриманих.
"Вони силу застосовують, а люди виходять і не бояться. Я думаю, це нікуди не зникне (протест – 24 Канал). Можливо, цій репресивній силовій машині вдасться погасити це на певний період. Але воно жеврітиме всередині і вогнище розпалюватиметься", – зазначив Мусієнко.
Ба більше – активісти закликають своїх військових, які зараз воюють проти України, повернутися додому і захищати свій народ. Це ще один сигнал для російського диктатора.
"Я підтримую народ Башкортостану, який хоче боротися за свою свободу. Хто підтримує вихід башкирських солдат з війни, повернення їх додому і боротися там за власні права", – додав військовий експерт.
Протести в Башкирії та Уфі: що відомо
- 15 січня у місті Баймак в республіці Башкортостан стався протест на захист місцевого активіста Фаїля Алсинова, якого звинувачують у "розпалюванні міжнаціональної ворожнечі". 17 січня відбувся суд, де йому дали 4 роки.
- На захист Алсинова у Башкортостані вийшло за різними даними від однієї до п'яти тисяч людей. Розганяти мітинг пригнали ОМОН з центральної частини Росії. Відомо, що силовики били кийками цивільних та застосовували сльозогінний газ. Відбувалися затримання.
- Ще один мітинг на підтримку Алсинова розгорівся в Уфі. Там вийшли на вулицю сотні мешканців. Силовикам вони кажуть, що "просто гуляють". Також повідомлялося про затримання цивільних. Утім, силовики заявили, що "формально затримань не було", натомість поліція "супроводжувала" кількох людей з площі.
- У ГУР днями коментували ситуацію і зазначили, що це лише початок масштабного невдоволення росіян. І це вже інша форма громадянського протесту.