Это сигнал Путину, костер будет разгораться, – Мусиенко о протестах в Уфе и Башкирии

Россию всколыхнули протесты. Сначала в Башкирии собрались в защиту местного активиста. На днях соответствующая акция состоялась и в Уфе.

Это мощный сигнал Кремлю. О чем в разговоре с 24 Каналом отметил руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко.

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"Насколько я знаю, в Уфе собрались возле памятника Салавату Юлаеву – это национальный герой Башкортостана. Это мощно и символично. Это тоже сигнал Кремлю", – сказал Мусиенко.

"Привет" Путину

Протесты в Башкирии начались 15 января. Их пытались подавить силовики, в частности, в Уфе сообщалось о нескольких задержанных.

"Они силу применяют, а люди выходят и не боятся. Я думаю, это никуда не исчезнет (протест – 24 Канал). Возможно, этой репрессивной силовой машине удастся погасить это на определенный период. Но оно будет теплиться внутри и костер будет разжигаться", – отметил Мусиенко.

Более того – активисты призывают своих военных, которые сейчас воюют против Украины, вернуться домой и защищать свой народ. Это еще один сигнал для российского диктатора.

"Я поддерживаю народ Башкортостана, который хочет бороться за свою свободу. Кто поддерживает выход башкирских солдат из войны, возвращение их домой и бороться там за свои права", – добавил военный эксперт.

Протесты в Башкирии и Уфе: что известно