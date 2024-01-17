Надо воевать в России: мужчин Башкирии призывают возвращаться с войны в Украине

В российской республике Башкирии начались массовые протесты. Тысячи людей выступают против приговора местному активисту Фаилю Алсынову, которого приговорили к четырем годам за экстремизм.

Ситуация набирает обороты, передает 24 Канал. Митингующие уже призывают своих земляков вернуться на родину с войны в Украине.

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"Я призываю всех бойцов Башкирии покинуть территорию Украины и вернуться на свою родину для защиты своей земли и своего народа. Пока вы сражаетесь за амбиции одного человека, ваш народ бьют дубинками ОМОН и росгвардия. Возвращайтесь на защиту своей земли", – заявила одна башкирка.

По одной из версий, активист Алсынов высказывался против частичной мобилизации и призывал земляков не ехать на войну в Украину.

Есть пострадавшие и задержанные

Местные СМИ сообщили о нескольких пострадавших в результате столкновения с правоохранителями. К зданию суда, где протестующие перекрыли дорогу, приезжала скорая помощь.

Кроме того, говорят о задержании около 20 человек. Их пообещали отпустить, если протестующие начнут расходиться.

В регионе начались сбои в работе мессенджеров, освещающих ход протеста. Предполагают, что это власть глушит интернет.

В России все тревожнее: последние новости

Как известно, в стране-агрессоре радикализируется движение жен мобилизованных. Женщины выдвигают претензии лично к Владимиру Путину и угрожают, что количество их сторонников будет расти.

Кроме того, увеличивается недовольство из-за проблем с отоплением. Россияне греются возле костров в собственных дворах и скандируют "Замерзаем!".

К тому же в России участились взрывы. В частности, ночью 16 января было громко в Воронеже, где под ударом оказался аэродром "Балтимор".

Акция протеста проходит с 15 января. В среду, 17 января, она обрела новые масштабы ввиду финального заседания суда относительно Алсынова.