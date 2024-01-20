"Это конец России": в Башкортостане уже не хотят мириться с притеснениями от россиян

В столице Башкортостана, Уфе, 19 января прошла повторная акция протеста в поддержку осужденного активиста Фаиля Алсынова. Ему дали четыре года заключения за "разжигание межнациональной розни".

В поддержку Алсынова выступил башкирский певец Алтынай Валитов. Он записал эмоциональное видеообращение, передает 24 Канал.

Вашему вниманию "Это не Майдан": политолог объяснил свое скептическое отношение к протестам в Башкирии

Валитов подчеркнул, что осужденный Алсынов был национальным героем, сражавшимся за башкирский язык и башкирские земли. Именно благодаря ему удалось отстоять горы Куштау и прекратить золотодобычу в деревнях.

Каждый башкир чувствует ущемление

Алсынова обвинили в национализме, но корнем всех проблем является именно российский национализм. По словам Валитова, башкиров притесняют по национальному признаку во всех сферах, в частности могут уволить с работы.

Почему россияне в Уфе ходят со словами "Россия – для россиян" и их не сажают? А башкира, выступающего в защиту своего народа, на своей земле сажают. Почему?!

– со слезами на глазах сказал Валитов.

Дальше певец сам и ответил на свой вопрос. Все потому, что башкиры являются нацменьшинством. Если они это проглотят, исчезнет народ с тысячелетней историей. Потому этого не будет.

"Это и есть конец многонациональной страны", – подытожил Валитов.

Протесты в Башкирии: основное

Беспорядки начались еще 15 января в Баймаке. Они приобрели большие масштабы 17 января, когда состоялось финальное судебное заседание по активисту Фаилю Алсынову.

Сообщали о пострадавших и задержанных. Одна из башкирок записала видеообращение, в котором призвала земляков вернуться на родину "для защиты своей земли и своего народа".

Секретарь СНБО Алексей Данилов отреагировал на события в Башкортостане. По его мнению, протесты могут привести к распаду России, к чему должен готовиться Запад.

В российских СМИ сообщили, что к Алтынаю Валитову приходили силовики и провели обыск. По какому делу были "следственные действия", пока неизвестно.