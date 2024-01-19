В Башкирии уже давно неспокойно: могут ли протесты привести к свержению Путина

Протесты в Башкирии носят националистический характер. Уже не в первый раз субъекты России неудовлетворены своим положением из-за политики Москвы. Поэтому высока вероятность, что беспорядки начнутся и в других республиках.

Последствия России могут быть действительно неожиданными. Об этом 24 Каналу рассказала глава благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова, объяснив, что жители республик уже начинают задумываться, зачем продолжается война в Украине.

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Митинги в Башкирии – не первый раз

Самый масштабный протест с начала полномасштабной войны против Украины случился в Башкирии. Там провели судилище над активистом Фаином Алсиновым, которому приговорили к 4 годам колонии. Донос на него написал якобы сам глава республики Башкортостан.

С приговором не согласились местные жители и вышли на протест. Речь, по разным данным, о 5 – 10 тысячах неравнодушных. Следует добавить, что население города Баймак – 17 тысяч человек.

Башкирия волнуется уже давно. Еще за несколько лет до войны был огромный протест, который закончился полной победой башкирских активистов – протесты на Куштау. К тому моменту главой республики уже был Радий Хабиров. Он получил Башкирию в свое использование после долгих лет работы в Москве, рядом с Путиным,

– заметила Ольга Романова.

Протесты на Куштау

3 – 16 августа 2020 года произошел конфликт в Республике Башкортостан вокруг месторождения на шихане (гора-одиночка) Куштау. Активисты были недовольны действиями официальных властей, отдающих местные предприятия и землю лицам, не заинтересованным в развитии региона.

Предыстория началась еще за два года до протестов. В конце 2018 г. главы Республики Башкортостан Радий Хабиров заявил, что разработка месторождений известняка на Куштау будет компромиссным вариантом для решения сырьевой проблемы "Башкирской содовой компании". Местные выступали против, ведь опасались ухудшения экологической ситуации, кроме того, активисты считали шиханы, в частности Куштау, одним из символов Башкортостана. В конце концов, активистам удалось отстоять гору Куштау от разработки ее недр.

Интересно заметить, что Хабиров – этнический башкир, однако башкиры не были удовлетворены его приходом к власти.

"Этот огромный протест антиколониальный, националистический. Башкиры борются за свое национальное государство, пока в пределах России", – добавила Романова.

Все это тянется еще задолго до предыдущих протестов в 2020 году. Жители недовольны тем, что землю Башкирии с ее месторождениями эксплуатируют. Причем делает это глава республики. А для работы, что интересно, нанимают людей других национальностей, потому что им всегда можно платить меньше – они, вроде бы, бесправны.

Приведут ли митинги к серьезным последствиям

Главу республики Хабирова, по-видимому, воспринимают как руку Москвы. Предполагается, что негатив, направленный сейчас в его сторону, может распространиться и на Владимира Путина. Хотя справедливости ради стоит сказать, что сейчас недовольство Путиным растет в целом по всей России.

Это касается, например, жен мобилизованных, которые уже не в первый раз выходят на небольшие протесты. Однако россияне до сих пор очень запуганы последствиями подобных действий. Не стоит ожидать, что они уже завтра пойдут сбрасывать диктатора, выйдя массово на улицы.

Вся эта конструкция гнилая, но все еще очень сильная Она рухнет так же неожиданно, как и Советский Союз – когда этого меньше всего ожидают. Я думаю, таких "черных лебедей", как марш Пригожина, будет еще очень много,

– отметила Романова.

К тому же у Кремля есть неплохой план действий на случай массовых протестов граждан. Так, в Хабаровском крае жители в течение года (2020-2021) выходили на протесты из-за ареста губернатора. Их не особо разгоняли, однако и требования людей не выполнили. Ситуация может быть похожей.

Протесты могут распространиться по России

На фоне всех этих событий жители Башкортостана начинают заявлять о том, что война в Украине – это не их война. У россиян наконец-то появляется понимание, что на эту войну забирают их мужчин.

До сих пор почему-то люди не проводили связи между отключениями отопления, аварий на ЖКХ, удорожание яиц, отсутствием машин на рынке и вообще экономический коллапс с войной. Но это начинает меняться.

Не могу сказать, что эти протесты вселяют надежду. Но это не те протесты, которые быстро разгонят и погаснут. Протесты против колониальной политики, напоминающие пожар на болоте. Пламя выскочило из недр, но если их погасят, не значит, что пламя исчезнет. В недрах все будет продолжать гореть,

– заметила Романова.

Добавить следует и то, что такое недовольство растет не только в Башкортостане, но и в других российских республиках.

Протесты в Башкирии: что говорят в Украине