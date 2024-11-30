На журналистов объявлена "охота": чего ждать от протестов в Грузии

В Грузии возобновились протесты после того, как правительство отказалось от евроинтеграционного курса. Люди начали революционные процессы и готовы идти до конца в борьбе с пророссийскими политиками, которые находятся у власти.

Грузинский журналист Иракли Таблиашвили рассказал 24 Каналу, что есть надежда победить в этой битве с Россией. По его словам, здесь можно провести параллели с украинским Евромайданом и Революцией Достоинства.

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Что происходит в Грузии

По мнению грузинского журналиста, протесты могут увенчаться успехом уже в декабре 2024 года, или в январе 2025. Пророссийская партия "Грузинская мечта" отступит. Причина в том, что количество протестующих увеличивается.

Люди приходят даже несмотря на то, что грузинские власти делают погромы, избивают людей, арестовывают, проводят репрессивные действия. Уже есть пропавшие без вести,

– рассказал Иракли Таблиашвили.

Особые притеснения испытывают журналисты. Среди работников СМИ также есть пострадавшие. Их сильно избили, в том числе и одну девушку. Есть все основания считать, что с журналистами борются целенаправленно.

Пророссийская власть и правоохранители имеют списки людей, которые активно, а главное объективно освещали все события. Я не знаю, кто именно из Министерства внутренних дел отдает такие приказы, но на журналистов объявлена "охота" и это факт, –

подчеркнул Иракли Таблиашвили.

Он добавил, что тактика запугивания и избиений сработает наоборот. Уже на следующий день на улицы выйдут еще больше людей. Акция протеста выходит за пределы столицы и распространяется другими грузинскими городами. Страна также ведет свою войну с Россией.

Протесты в Грузии: что известно