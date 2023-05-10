Грузия может возобновить авиасообщение с Россией: под зданием МИД вспыхнули протесты

Российские авиакомпании, не находящиеся под санкциями Запада, смогут выполнять прямые рейсы в Грузию. Граждане страны вышли на протесты против такого решения.

Авиасообщение между странами прекратилось еще с 2019 года по инициативе Москвы. Кремль решил пойти на такой шаг после протестов и беспорядков, вызванных появлением в грузинском парламенте российского депутата-коммуниста Сергея Гаврилова.

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В Грузии вспыхнул протест из-за возобновления авиасообщения с Россией

Заместитель министра экономики Грузии Мариам Кривишвили рассказала, что пока разрешение на прямые авиарейсы из России в Грузию не выдали, ведь нет соответствующих запросов ни от государства, ни от авиакомпаний.

В случае подачи заявки все компании и борта, не попавшие под санкции, смогут выполнять прямые рейсы в Грузию, так же как они работают в Израиле, Турции, Азербайджане и Объединенных Эмиратах,

– отметила чиновница.

По ее словам, приоритетом для власти является забота о населении. Мол, такой шаг поможет гражданам Грузии, проживающим в России, "воссоединиться с родиной". Однако не всем грузинам понравилась такая перспектива – под зданием МИД разгорелся протест.

Смотрите видео акции против возобновления авиасообщения с Россией

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США предупредили Грузию о санкциях, если она возобновит авиасообщение с Россией

В комментарии Accent в Государственном департаменте США заявили, что ряд стран Запада, в том числе Соединенные Штаты, запрещают российским самолетам заходить в их воздушное пространство.

Если прямые рейсы между Россией и Грузией возобновятся, это вызовет нашу обеспокоенность по поводу возможного введения санкций в отношении грузинских авиакомпаний, которые будут обслуживать самолеты, находящиеся под импортным и экспортным контролем,

– отметили в Госдепе.

В ведомстве напомнили, что сейчас не пора углублять отношения с Россией на фоне ее полномасштабной войны против Украины.

"Для грузинского народа будет лучше, если Путин выведет свои войска из 20% процентов оккупированной Россией территории Грузии, чем это возобновление прямого авиасообщения или отмена визового режима", – считают в Госдепе.

Путин отменил визовый режим для Грузии

Кремлевский диктатор Владимир Путин 10 мая подписал указ об отмене визового режима с Грузией. Фото документа были распространены российскими СМИ. Также с сайта министерства иностранных дел страны-агрессора исчезла рекомендация для россиян воздерживаться от поездок в Грузию.

Кроме отмены виз, российским авиакомпаниям снова разрешили курсировать в Грузию – запрет существовал с 2019 года, после протестов, известных как "Ночь Гаврилова". Они начались 20 июня 2019 после выступления на заседании Межпарламентской ассамблеи православия депутата Госдумы России Сергея Гаврилова.

Оппозиция заставила законодателей страны-оккупанта покинуть Тбилиси. После этого Грузией прокатилась волна антироссийских митингов.