Почти 6 тысяч задержанных, обход квартир в Нур-Султане: хроника событий в Казахстане 9 января
Источник:24 канал
Массовые протесты в Казахстане, начавшиеся почти неделю назад, не утихают. Количество задержанных в стране скоро превысит 6 000. В столице силовики начали поквартирный обход, чтобы "выявлять нарушителей".
Обо всем, что случилось за сегодня, читайте в материале 24 канала.
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Обратите внимание! Информация о событиях, которые происходят в Казахстане, указана по киевскому времени. Разница составляет 4 часа.
9:02 – полиция в Нурсултане начала поквартирный обход "с целью выявления нарушителей общественного порядка". Об этом сообщил комендант казахской столицы Ержан Саденов.
8:40 – в МВД Казахстана заявили, что количество задержанных протестующих уже возросло до 5969.
7:05 – по предварительным подсчетам, сумма ущерба от протестов в Казахстане выросла до 212 миллионов долларов. Такие данные опубликовали в Национальной палате предпринимателей.
7:04 – в больнице заверили, что раненые сотрудники акимата Алматы (городской администрации) находятся в стабильном состоянии. Подробную информацию сообщать там отказались.
6:45 – у Назарбаева заявили, что Токаев не увольнял его с должности председателя Совбеза. Мол, тот сам передал полномочия действующему президенту из-за массовых протестов.
6:14 – казахские власти заявили, что работу аэропорта в Алматы возобновят после стабилизации ситуации в городе.
5:44 – авиакомпании частично возобновили рейсы из Казахстана. В Air Astana сообщили, что уже выполняют полеты в Москву, Дубай, Франкфурт и Атырау. FlyArystan летает в Шымкент, Кызылорду и Кутаиси.
Что этому предшествовало
- Протесты в Казахстане вспыхнули 3 января 2022 года из-за повышения стоимости газа. Несмотря на то, что власть согласилась, снизить цену, митинги набрали новую силу.
- Митингующие в Алматы подожгли здание государственного телеканала "Казахстан" и похитили из него оборудование.
- Президент Касым-Жомарт Токаев на фоне массовых беспорядков проводил переговоры с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко, который в свое время жестоко подавил протесты после сфальсифицированных выборов в августе 2020 года.
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