Россияне вышли на митинг в Москве с лозунгом "Долой царя": почему это пугает Путина

В центре российской столицы участники согласованной акции неожиданно выступили против действующей власти и потребовали честных выборов. Митинг завершился ожесточенными столкновениями с силовиками и десятками задержанных.

Как рассказала "24 Канал" политический аналитик Александра Филипенко, протест организовала Коммунистическая партия России. Несмотря на то, что эта политическая сила полностью подконтрольна Кремлю, люди начали скандировать антиправительственные лозунги, что привело к задержанию как минимум 65 человек.

Почему власти России боятся митингов

Российская верхушка годами целенаправленно зачищала оппозиционное поле и была уверена в своем абсолютном контроле. Однако недовольство результатами выборов прорвалось даже среди лояльных коммунистов.

Для Кремля это нервная ситуация, потому что они видят врага в каждом, кто выступает против войны,

– подчеркнула Филипенко.

Эксперт отметила, что такие акции пока не представляют прямой угрозы для режима, но явно демонстрируют сбой в выстроенной вертикали. В то же время опыт Беларуси или Венесуэлы доказывает, что диктаторы готовы массово убивать несогласных, поэтому одни только уличные протесты не заставят власть уйти.

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Настоящим триггером для свержения режима, по словам аналитика, может стать только внутренний раскол или военный мятеж. Она напомнила, что подобную ситуацию Россия уже переживала во время бунта Евгения Пригожина.

Александра Филиппенко о ситуации в России: смотрите видео

Что известно о протестах

Акция 4 октября собрала около двух тысяч человек у памятника на Селянской заставе. Участники скандировали "Долой царя" и требовали освободить политических заключенных, после чего ОМОН начал жестко "упаковывать" митингующих в автозаки.

К слову, реальное влияние в России сосредоточен в руках силовиков. Историк Юрий Фельштинский убежден, что отстранить диктатора от власти способна лишь ФСБ, если она придет к выводу о неизбежном крахе системы.