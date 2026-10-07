Як розповіла 24 Каналу політична аналітикиня Олександра Філіпенко, протест організувала Комуністична партія Росії. Попри повну підконтрольність цієї політсили Кремлю, люди почали вигукувати антиурядові гасла, що призвело до затримання щонайменше 65 осіб.

Чому влада Росії боїться мітингів

Російська верхівка роками цілеспрямовано зачищала опозиційне поле та була впевнена у своєму абсолютному контролі. Проте невдоволення результатами виборів прорвалося навіть серед лояльних комуністів.

Для Кремля це нервова ситуація, тому що вони бачать ворога в кожному, хто виступає проти війни,

– наголосила Філіпенко.

Експертка зазначила, що такі акції поки не несуть прямої загрози для режиму, але чітко демонструють збій у вибудуваній вертикалі. Водночас досвід Білорусі чи Венесуели доводить, що диктатори готові масово вбивати незгодних, тому самі лише вуличні протести не змусять владу піти.

Зверніть увагу! Повне інтерв'ю політичної аналітикині, членкині Європейської мережі лідерів у Великій Британії Олександри Філіппенко можна прочитати на сайті 24 Каналу за посиланням.

Справжнім тригером для повалення режиму, за словами аналітикині, може стати лише внутрішній розкол або військовий заколот. Вона нагадала, що подібну ситуацію Росія вже переживала під час бунту Євгенія Пригожина.

Олександри Філіппенко про ситуацію у Росії: дивіться відео

Що відомо про протести

Акція 4 жовтня зібрала близько двох тисяч людей біля пам'ятника на Селянській заставі. Учасники скандували "Геть царя" та вимагали звільнити політичних в'язнів, після чого ОМОН почав жорстко "пакувати" мітингувальників у автозаки.

До слова, реальний вплив у Росії зосереджений в руках силовиків. Історик Юрій Фельштинський переконаний, що усунути диктатора від влади здатна лише ФСБ, якщо дійде висновку про неминучий крах системи.