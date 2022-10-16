Какие протестные настроения проявляются у россиян: Галлямов назвал главные признаки

В России начинают внезапно умирать военные комиссары или вспыхивать военкоматы. Возможно, это связано с ростом протестных настроений.

Об этом для 24 канала рассказал российский оппозиционер и политолог Аббас Галлямов. Он отметил, что люди не могут с помощью легальных механизмов выразить свой протест.

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"Когда легальных механизмов нет, то всегда происходит одно и то же – протест радикализируется. Большая часть людей напугана и не делает ничего, обсуждения не выходят за пределы их домов. Меньшая часть имеет больше решительности", – сказал Галлямов.

Что происходит в России

По словам политолога, все чаще есть случаи поджога военкоматов, подрывов железнодорожных путей. Одного комиссара застрелили.

Мы не можем теоретически исключать самоубийства, но надо понимать, что это военкоматы. Там не работают люди с моралью и угрызениями совести, – отметил Галлямов.

В основе лежит страх

Россияне начали привыкать к мобилизации. Политолог объяснил, что они лояльны к режиму, потому что протестовать страшно. Российские граждане начинают рационализировать свой страх.

"Они отказываются слушать оппозицию, потому что считают, что станут таким образом на скользкий путь, который приведет к повторению судьбы Навального или Немцова. Однако после начала мобилизации бездействие из-за страха может дать сбой", – сказал Галлямов.

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Он отметил, что восприятие появляется через контекст. По словам политолога, это главный закон больших социальных процессов. Контекст для российских властей невыгоден, они проигрывают.

"В этом случае скептицизм людей растет. Россиянин думает: "Здесь я боюсь ОМОН, а там ВСУ", – добавил политолог.

Что происходит с российскими военкоматами

В России решили более тщательно охранять места комплектования оккупантов из-за "частых нападений и поджогов". Враг опасается, что под угрозой оказалась частичная мобилизация. Следовательно, военкоматы будет охранять Росгвардия.

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