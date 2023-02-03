В Венгрии увеличивается количество протестов: почему Орбан может попасть в ловушку

В Венгрии вспыхнули масштабные протесты из-за повышения цен. Люди требуют от премьер-министра Виктора Орбана повышения зарплат. Интересно, что в руках протестующих заметили плакат с надписью: "Русские – домой". У Орбана уже большие проблемы, он может попасть в ловушку.

Об этом 24 Каналу сказал глава Венгерской общины Киева Тибор Томпа. Он подтвердил, что все средства для Венгрии от ЕС заморожены, и людям это уже не так просто объяснить.

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Почему в Венгрии вспыхнули протесты

По словам главы Венгерской общины, именно поэтому в стране возникает много протестов, в частности на митинги выходят учителя и даже малые предприниматели.

Он отметил, что на сегодняшний день в Венгрии намного выше цены на газ и топливо, чем в Украине, которая ведет войну с агрессором.

Чем больше будет это внутреннее противоречие, тем у Венгрии будут увеличиваться проблемы. Орбан даже заявил, что зря страна ждет денег от Евросоюза, надо что-то делать,

– сказал Томпа.

Он добавил, что оппозиционеры подчеркивают, что Орбан благосклонен к России, потому что считает, что Москва ему поможет финансово. "Но Россия не сможет помочь ни морально, ни финансово так, как это может сделать ЕС", – считает Томпа.

Орбан может попасть в ловушку

По его мнению, у Орбана все зациклено на материальных выгодах.

Немногие знают, но Россия пообещала дать Венгрии выгодный целевой кредит на 11 миллиардов долларов для построения двух блоков атомной электростанции "Пакш-2". Но сегодня возникла большая проблема с "Росатомом",

– объяснил Томпа.

Венгрии нужно оборудование от германской компании Siemens.

"Но все это подпадает под эмбарго. Siemens отказывается работать с российскими проектами. Орбан уже прямо кричит, что Германия подводит Венгрию", – подытожил Томпа.

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