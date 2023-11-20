Кремль будет держать их в рамках: почему в России могут разрешить митинги жен оккупантов
По России может прокатиться волна акций по демобилизации российских военных. Однако у администрации Владимира Путина уже есть план, как нейтрализовать это движение.
Такой мыслью с 24 Каналом поделилась глава фонда "Русь сидящая" Ольга Романова. Она уверена, Кремль постарается убрать с протестных акций антивоенные нарративы и ограничит их лозунгами "за все хорошее".
Смотрите также Россию загнали под плинтус: Кремль вынужден передавать свои решения США через Си Цзиньпина
Почему новое движение не представляет угрозы для Путина
Впервые жены мобилизованных россиян вышли на улицу 7 ноября, однако тогда их протест был почти сразу сорван. Новую акцию планировали провести 25 ноября, однако горсовет Москвы не предоставил для нее разрешения. В то же время в некоторых других городах акции пока не запрещены.
Похоже, что сейчас администрация Путина активно берет под контроль это движение (жен мобилизованных – 24 Канал),
– отметила Романова.
Ранее аналогичным образом Кремль справился с прошлогодним движением матерей участников войны, среди которых было много женщин с протестными настроениями. Но потом Путин допустил к себе "контролируемых" или подставных матерей, с которыми он якобы встретился и выразил поддержку.
Подобным образом могут завершиться и нынешние акции жен мобилизованных. Сейчас среди них действительно существует недовольство действиями российских властей, которые постепенно приобретают антивоенную окраску. Именно поэтому Кремль и пытается взять это движение под контроль.
Ольга Романова о российском движении жен мобилизованных: смотрите видео
"Конечно, разрешения на выступления жен мобилизованных предоставят, однако их будут держать в строго отведенных рамках: за то, чтобы (у российских солдат – 24 Канал) были теплые носки и варежки, куриный бульон – одним словом, за то, чтобы лучше воевали", – допустила правозащитница.
Она убеждена, что у Кремля достаточно инструментов, чтобы в случае необходимости "напугать" участниц протестов и снизить их активность.
Что происходит "на болотах"
- Стало известно, что Россия отказывается от больших обменов пленных. Украинские чиновники не знают, в чем причина таких действий агрессора, однако предполагают, что таким образом он может попытаться усилить раскол внутри украинского общества.
- Россияне массово пытаются бежать из своей страны в Финляндию, оказавшуюся неготовой к наплыву граждан страны-агрессоры. На фоне этого было принято решение о закрытие 4 пропускных пунктов на границе с Россией, от чего оккупанты сразу начали выть.
- В то же время, пока Владимир Путин выдерживает паузу в объявлении о своем баллотировании на пост президента, из тюрьмы озвался террорист и ФСБ-шник Игорь Гиркин, который выразил желание принять участие в выборах Однако поскольку он находится в тюрьме, такое заявление не является чем-то большим, чем пиар.