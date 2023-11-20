Кремль будет держать их в рамках: почему в России могут разрешить митинги жен оккупантов

По России может прокатиться волна акций по демобилизации российских военных. Однако у администрации Владимира Путина уже есть план, как нейтрализовать это движение.

Такой мыслью с 24 Каналом поделилась глава фонда "Русь сидящая" Ольга Романова. Она уверена, Кремль постарается убрать с протестных акций антивоенные нарративы и ограничит их лозунгами "за все хорошее".

Смотрите также Россию загнали под плинтус: Кремль вынужден передавать свои решения США через Си Цзиньпина

Почему новое движение не представляет угрозы для Путина

Впервые жены мобилизованных россиян вышли на улицу 7 ноября, однако тогда их протест был почти сразу сорван. Новую акцию планировали провести 25 ноября, однако горсовет Москвы не предоставил для нее разрешения. В то же время в некоторых других городах акции пока не запрещены.

Похоже, что сейчас администрация Путина активно берет под контроль это движение (жен мобилизованных – 24 Канал),

– отметила Романова.

Ранее аналогичным образом Кремль справился с прошлогодним движением матерей участников войны, среди которых было много женщин с протестными настроениями. Но потом Путин допустил к себе "контролируемых" или подставных матерей, с которыми он якобы встретился и выразил поддержку.

Подобным образом могут завершиться и нынешние акции жен мобилизованных. Сейчас среди них действительно существует недовольство действиями российских властей, которые постепенно приобретают антивоенную окраску. Именно поэтому Кремль и пытается взять это движение под контроль.

Ольга Романова о российском движении жен мобилизованных: смотрите видео

"Конечно, разрешения на выступления жен мобилизованных предоставят, однако их будут держать в строго отведенных рамках: за то, чтобы (у российских солдат – 24 Канал) были теплые носки и варежки, куриный бульон – одним словом, за то, чтобы лучше воевали", – допустила правозащитница.

Она убеждена, что у Кремля достаточно инструментов, чтобы в случае необходимости "напугать" участниц протестов и снизить их активность.

Что происходит "на болотах"