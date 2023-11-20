Такою думкою із 24 Каналом поділилась голова фонду "Русь сидящая" Ольга Романова. Вона впевнена, Кремль намагатиметься прибрати з протестних акцій антивоєнні наративи й обмежить їх гаслами "за все хороше".
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Чому новий рух не є загрозою для Путіна
Вперше дружини мобілізованих росіян вийшли на вулицю 7 листопада, однак тоді їхній протест був майже одразу зірваний. Нову акцію планували провести 25 листопада, однак міськрада Москви не надала для неї дозволу. Водночас у деяких інших містах акції поки що не заборонені.
Виглядає на те, що зараз адміністрація Путіна активно бере під контроль цей рух (дружин мобілізованих – 24 Канал),
– зазначила Романова.
Раніше в аналогічний спосіб Кремль впорався з минулорічним рухом матерів учасників війни, серед яких було багато жінок із протестними настроями. Але потім Путін допустив до себе "контрольованих" або й підставних матерів, із якими диктатор нібито зустрівся та висловив підтримку.
Схожим чином можуть завершитись і теперішні акції дружин мобілізованих. Зараз серед них справді існує незадоволення діями російської влади, яке є поступово набуває антивоєнного забарвлення. Саме тому Кремль і намагається взяти цей рух під контроль.
Ольга Романова про російських рух дружин мобілізованих: дивіться відео
"Звичайно, дозволи на виступи дружин мобілізованих нададуть, однак їх триматимуть у суворо відведених рамцях: за те, щоб (у російських солдатів – 24 Канал) були теплі шкарпетки та рукавиці, курячий бульйон – одним словом, за те, щоб краще воювали", – припустила правозахисниця.
Вона переконана, що у Кремля є достатньо інструментів, щоб в разі потреби "налякати" учасниць протестів й знизити їхню активність.
Що відбувається "на болотах"
- Стало відомо, що Росія відмовляється від великих обмінів полонених. Українські посадовці не знають, в чому причина таких дій агресора, однак припускають, що в такий спосіб він може намагатися посилити розкол всередині українського суспільства.
- Росіяни масово намагаються тікати зі своєї країни у Фінляндію, яка виявилася неготовою до напливу громадян країни-агресорки. На тлі цього було прийняте рішення про закриття 4 пропускних пунктів на кордоні з Росією, від чого окупанти одразу почали вити.
- Водночас, поки Владімір Путін витримує паузу в оголошенні про своє балотування на пост президента, з в'язниці озвався терорист і ФСБ-шник Ігор Гіркін, який висловив бажання взяти участь у виборах. Однак оскільки він перебуває у в'язниці, така заява не є чимось більшим, аніж піаром.