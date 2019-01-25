Протесты в Греции: полиция задержала 133 человека за беспорядки у парламента страны

По меньшей мере 133 человека были задержаны греческой полицией за беспорядки, которые произошли в четверг вечером у греческого парламента во время массового митинга против соглашения Афин из Скопье о переименовании бывшей югославской республики Македонии.

Об этом сообщила газета Naftemporiki со ссылкой на правоохранительные органы.

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Отмечается, что греческие правоохранители задержали в районе центральной площади Синтагма 133 человека, 10 из которых были впоследствии арестованы за участие в схватках.

Полицейским пришлось применить в четверг вечером, 24 января, у стен парламента в центре Афин слезоточивый газ для разгона группы молодых людей, которые напали на сотрудников полиции. Люди в противогазах и черных платках на лицах подошли к памятнику Неизвестному солдату и поднялись по мраморной лестнице, ведущей к выходу на территорию парламента.

Там уже стоял отряд спецназа в полной экипировке – в шлемах, противогазах и с пластиковыми щитами в руках. Молодые люди стали бросать в полицейских камни, палки и пускать в их сторону осветительные ракеты, в ответ стражи порядка сразу же применили слезоточивый газ.

Облако слезоточивого газа начало распространяться по площади, и участники манифестации, которые пришли к парламенту с греческими флагами и транспарантами, были вынуждены поспешно разойтись.

Организаторы объявили в мегафон, что нужно продолжать борьбу и в пятницу прийти на новый митинг в 11:00 в парламент. Ожидается, что в пятницу днем ​​в парламенте пройдет голосование по сделке с Скопье.

Напомним, 20 января, десятки тысяч людей вышли на митинг в Афинах. Митингующие выступали против соглашения с Македонией о переименовании балканской страны.



На следующий день на многотысячной акции протеста произошли столкновения с полицией. По меньшей мере 40 человек получили ранения, еще 7 задержаны.

Почему возник спор между Грецией и Македонией относительно названия последней?Македония со времен распада Югославии спорит с Грецией относительно названия. По требованию Греции Македония была принята в ООН в 1993 году под названием Бывшая Югославская Республика Македония (БЮРМ). Поэтому Греция настаивает, чтобы название Македонии было изменено, чтобы избежать путаницы с греческой провинцией — историческим регионом Македония, которая граничит с одноименной независимой республикой. Кроме того, из-за спора вокруг названия Греция долгое время блокировала вступление Македонии в НАТО и ЕС. В 2008 году, когда рассматривался вопрос о членстве страны в НАТО, именно из-за позиции Афин Альянс отказал Македонии во вступлении, несмотря на то, что страна выполнила все необходимые условия.

Что будет после вступления в силу соглашения с Македонией?Соглашение положит конец одному из самых продолжительных в мире дипломатических споров, который начался почти три десятилетия назад с провозглашением Македонией независимости. С 1991 года Афины отрицали, что Македония имеет право носить свое название, поскольку у Греции есть одноименная провинция, которая в давние времена была колыбелью империи Александра Македонского.