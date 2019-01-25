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      Протести у Греції: поліція затримала 133 людини за безлади біля парламенту країни

      32 Читать новость на русском
      Протести у Греції
      Протести у Греції / Фото з відкритих джерел

      Щонайменше 133 особи було затримано грецькою поліцією за заворушення, які сталися в четвер увечері біля грецького парламенту під час масового мітингу проти угоди Афін зі Скоп'є про перейменування колишньої югославської республіки Македонії.

      Про це повідомила газета Naftemporiki з посиланням на правоохоронні органи.

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      Зазначається, що грецькі правоохоронці затримали в районі центральної площі Синтагма 133 людини, 10 з яких були згодом заарештовані за участь у сутичках.

      Поліцейським довелося застосувати в четвер увечері, 24 січня, біля стін парламенту в центрі Афін сльозогінний газ для розгону групи молодих людей, які напали на працівників поліції. Люди в протигазах і чорних хустках на обличчях підійшли до пам'ятника Невідомому солдату та піднялися мармуровими сходами, що ведуть до виходу на територію парламенту.

      Там уже стояв загін спецназу у повному екіпіруванні – в шоломах, протигазах і з пластиковими щитами в руках. Молоді люди стали кидати в поліцейських каміння, палиці і пускати в їх сторону освітлювальні ракети, у відповідь правоохоронці відразу ж застосували сльозогінний газ.

      Хмара сльозогінного газу почала поширюватися площею, і учасники маніфестації, які прийшли до парламенту з грецькими прапорами і транспарантами, були змушені з поспіхом розійтися.

      Організатори оголосили в мегафони, що потрібно продовжувати боротьбу і в п'ятницю прийти на новий мітинг об 11:00 до парламенту. Очікується, що в п'ятницю вдень у парламенті пройде голосування щодо угоді зі Скоп'є.

      Нагадаємо, 20 січня, десятки тисяч людей вийшли на мітинг в Афінах. Мітингувальники виступали проти угоди з Македонією про перейменування балканської країни.

      Наступного дня на багатотисячній акції протесту сталися сутички з поліцією. Щонайменше 40 людей дістали поранення, ще 7 затримали.

      Чому виникла суперечка між Грецією та Македонією щодо назви останньої?Македонія з часів розпаду Югославії сперечається з Грецією щодо назви. На вимогу Греції Македонія була прийнята в ООН в 1993 році під назвою Колишня Югославська Республіка Македонія (КЮРМ). Тож Греція наполягає, щоб назву Македонії було змінено, аби уникнути плутанини з грецькою провінцією — історичним регіоном Македонія, яка межує з однойменною незалежною республікою. Крім того, через суперечки довкола назви Греція довгий час блокувала вступ Македонії в НАТО та ЄС. У 2008 році, коли розглядалося питання про членство країни в НАТО, саме через позицію Афін Альянс відмовив Македонії у вступі, попри те, що країна виконала всі необхідні умови.

      Що буде після набуття чинності угоди з Македонією?Угода покладе край одній із найтриваліших у світі дипломатичних суперечок, яка розпочалась майже три десятиліття тому з проголошенням Македонією незалежності. З 1991 року Афіни заперечували, що Македонія має право носити свою назву, оскільки Греція має одноіменну провінцію, яка в давні часи була колискою імперії Александра Македонського.
       

      Теги: Греція Протести Поліція
      Джерело: 24 Канал
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