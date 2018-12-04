Протесты во Франции: правительство объявит судьбоносное решение
Премьер-министр Франции Эдуар Филипп после насильственных протестов в стране объявит о ряде мер, в числе которых – запрет на повышение акцизов на топливо.
Об этом сообщает BFMTV.
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Иностранные СМИ сообщают, что премьер-министр готовится объявить о нескольких типах мероприятий.
Такой желанный "желтыми жилетами" – мораторий на повышение акцизов на дизель и бензин, запланирован с 1 января. Кроме того, Эдуард Филипп объявит о консультациях по заработной плате, а также "несколько других символических мер".
Известно, что накануне вечером правительство провело консультации относительно того как реагировать на требования протестующих, которые продолжаются во Франции.
Глава правительства продемонстрирует сильный жест в ближайшие дни,
– заявил министр культуры Франк Ристер.
Ранее правительство Парижа сообщило, что сумма ущерба вследствие митинга за минувшие выходные составляет 3-4 миллиона евро.
Кто такие "желтые жилеты" и почему они протестуют?Это водители, которые протестуют против повышения цен на топливо, экологического налога, а также против "несправедливой политики правительства", которая подрывает покупательную способность населения. Стихийное движение недовольных ростом цен на горючее возникло в социальных сетях. Протестующие узнают друг друга благодаря желтым аварийным жилетам, которые они кладут под лобовое стекло автомобилей.
Смотрите видео масштабных протестов во Франции:
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