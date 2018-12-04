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      Протесты во Франции: правительство объявит судьбоносное решение

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      Протесты "желтых жителей" во Франции
      Протесты "желтых жителей" во Франции / Фото из открытых источников

      Премьер-министр Франции Эдуар Филипп после насильственных протестов в стране объявит о ряде мер, в числе которых – запрет на повышение акцизов на топливо.

      Об этом сообщает BFMTV.

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      Иностранные СМИ сообщают, что премьер-министр готовится объявить о нескольких типах мероприятий.

      Такой желанный "желтыми жилетами" – мораторий на повышение акцизов на дизель и бензин, запланирован с 1 января. Кроме того, Эдуард Филипп объявит о консультациях по заработной плате, а также "несколько других символических мер".

      Известно, что накануне вечером правительство провело консультации относительно того как реагировать на требования протестующих, которые продолжаются во Франции.

      Глава правительства продемонстрирует сильный жест в ближайшие дни,
      – заявил министр культуры Франк Ристер.

      Ранее правительство Парижа сообщило, что сумма ущерба вследствие митинга за минувшие выходные составляет 3-4 миллиона евро.

      Кто такие "желтые жилеты" и почему они протестуют?​Это водители, которые протестуют против повышения цен на топливо, экологического налога, а также против "несправедливой политики правительства", которая подрывает покупательную способность населения. Стихийное движение недовольных ростом цен на горючее возникло в социальных сетях. Протестующие узнают друг друга благодаря желтым аварийным жилетам, которые они кладут под лобовое стекло автомобилей.

      Смотрите видео масштабных протестов во Франции:

      протесты "желтых жилетов" во франции: хроника Событий
       
      Теги: протесты Новости Франции Протесты во Франции
      Источник: 24 Канал
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