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      Протести у Франції: уряд оголосить доленосне рішення

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      Протести "жовтих жителів" у Франції
      Протести "жовтих жителів" у Франції / Фото з відкритих джерел

      Прем'єр-міністр Франції Едуар Філіпп після насильницьких протестів у країні оголосить про низку заходів, в числі яких – заборона на підвищення акцизів на пальне.

      Про це повідомляє BFMTV.

      Читайте також: Протести у Франції: що потрібно "жовтим жилетам" і чому вони перетнули межу

      Іноземні ЗМІ повідомляють, що прем'єр-міністр готується оголосити про декілька типів заходів.

      Такий бажаний "жовтими жилетами" – мораторій на підвищення акцизів на дизель і бензин, запланований з 1 січня. Крім того, Едуар Філіпп оголосить про консультації щодо заробітної плати, а також "декілька інших символічних заходів".

      Відомо, що напередодні ввечері уряд провів консультації щодо того як реагувати на вимоги учасників протестів, які тривають у Франції.

      Глава уряду продемонструє сильний жест у найближчі дні,
      – заявив міністр культури Франк Рістер.

      Рашіне уряд Парижа повідомив, що сума збитків внаслідок мітингу минулими вихідними становить 3-4 мільйони євро.

      Хто такі "жовті жилети" і чому вони протестують?Це водії, які протестують проти підвищення цін на пальне, екологічного податку, а також проти "несправедливої політики уряду", що підриває купівельну спроможність населення. Стихійний рух незадоволених зростанням цін на пальне виник в соціальних мережах. Протестувальники впізнають один одного завдяки жовтим аварійним жилетам, які вони кладуть під лобове скло автомобілів.

      Дивіться відео масштабних протестів у Франції:

      Протести "Жовтих жилетів" у франції: хроніка подій
      Теги: Протести у Франції Новини Франції протести
      Джерело: 24 Канал
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