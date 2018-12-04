Протести у Франції: уряд оголосить доленосне рішення

Прем'єр-міністр Франції Едуар Філіпп після насильницьких протестів у країні оголосить про низку заходів, в числі яких – заборона на підвищення акцизів на пальне.

Про це повідомляє BFMTV.

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Іноземні ЗМІ повідомляють, що прем'єр-міністр готується оголосити про декілька типів заходів.

Такий бажаний "жовтими жилетами" – мораторій на підвищення акцизів на дизель і бензин, запланований з 1 січня. Крім того, Едуар Філіпп оголосить про консультації щодо заробітної плати, а також "декілька інших символічних заходів".

Відомо, що напередодні ввечері уряд провів консультації щодо того як реагувати на вимоги учасників протестів, які тривають у Франції.

Глава уряду продемонструє сильний жест у найближчі дні,

– заявив міністр культури Франк Рістер.

Рашіне уряд Парижа повідомив, що сума збитків внаслідок мітингу минулими вихідними становить 3-4 мільйони євро.

Хто такі "жовті жилети" і чому вони протестують?Це водії, які протестують проти підвищення цін на пальне, екологічного податку, а також проти "несправедливої політики уряду", що підриває купівельну спроможність населення. Стихійний рух незадоволених зростанням цін на пальне виник в соціальних мережах. Протестувальники впізнають один одного завдяки жовтим аварійним жилетам, які вони кладуть під лобове скло автомобілів.

Дивіться відео масштабних протестів у Франції: