Противник будет пытаться восстановить Антоновский мост, и мы к этому готовы, – Генштаб
Антоновский мост, в который вечером 26 июля попали украинские защитники, имеет большое значение как для обороны противника, так и для контрнаступления ВСУ.
Об этом на брифинге сказал заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов, передает 24 канал.
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По его словам, наши бойцы пытаются максимально эффективно противодействовать врагу. В том числе и уничтожением его логистического обеспечения.
Мы целенаправленно принимаем меры по лишению противника возможности производить обстрелы нашей территории. То есть активно наносим противнику огневое поражение по базам, складам, арсеналам противника,
– объяснил Громов.
Что касается Антоновского моста, то ВСУ неоднократно попадали в него. После этого противник пытался восстановить его, но наши бойцы приняли надлежащие меры.
В каком сейчас состоянии Антоновский мост
Громов отметил, что в настоящее время в конструкциях моста существенные разрушения. ВСУ прогнозируют, что оккупанты будут пытаться восстановить его, но наши бойцы готовы к этому.
Атака Антоновского моста: главное
- В конце дня жители Херсона начали слышать много звуков мощных взрывов. Пропагандисты кремля и коллаборанты сказали, что атаки было 3. Однако, мол, ПВО перехватило все ракеты.
- В полночь появилось видео обстрела Антоновского моста 26 июля, которое подтвердило, что попадание в цель все-таки было.
- Украинцы не обошли вниманием это событие и сразу начали троллить россиян мемами про Антоновский мост. К этому в сети присоединились не только крупные компании, но и народные депутаты.
- Утром 27 июля информацию об ударах по Антоновскому мосту подтвердили ВСУ. У россиян началась настоящая истерика: они признали, что ВСУ все-таки ударили по мосту, но это "ни на что не повлияет".
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