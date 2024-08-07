Это будет катастрофой для Путина: насколько Россия заинтересована в войне на Ближнем Востоке

На фоне обострения противостояния между Ираном и Израилем секретарь Совбеза России Сергей Шойгу прилетел в Тегеран. Его визит предположительно связан с поставкой российских систем РЭБ и оружия Ирану.

Российский политтехнолог Аббас Галлямов сказал 24 Каналу, что Россия может быть заинтересована в разжигании войны на Ближнем Востоке. Однако в случае непредсказуемого для Москвы развития события, вероятны болезненные последствия для Владимира Путина.

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Сценарий свержения режима является реалистичным

Трудно спрогнозировать, чем закончится конфликт между Ираном и Израилем. Однако если эти события для руководства Тегерана будут разворачиваться именно так, как и для Саддама Хусейна его эксперименты в Персидском заливе – падением режима, то это будет катастрофой для Путина.

В то же время сценарий свержения иранского режима довольно реалистичен. То, что он является нелегитимным, доказывают соцопросы и массовые протесты, которые время от времени возникают в Иране.

В ситуации военного поражения нелегитимного режима всегда есть риск, что оно перерастет во внутреннюю революцию и приведет к свержению действующей власти. Поэтому иранским аятоллам и Путину нужно все очень тщательно просчитать,

– отметил политтехнолог.

В случае начала открытой конфронтации, Израиль может нанести мощный удар по Ирану, и в ситуации длительного противостояния он все равно победит. Хотя он также понесет значительные потери, поэтому и не хочет этой войны. Кроме того, Израиль может поддержать США – его стратегический партнер.

Также, по словам политтехнолога, в Иране все чаще звучат голоса, что, мол, почему страна действует в интересах Путина, ведь поддерживая агрессию России против Украины, Иран сам себе "стреляет в ногу".

Тегеран из-за сближения с Россией разрушил перспективы на заключение новой ядерной сделки. Однако она была очень важна для отмены западных санкций с Ирана, которые привели к деградации экономики страны, а также росту протестных настроений,

– пояснил Аббас Галлямов.

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Отметим, что визит Сергея Шойгу в Иран связывают израильские СМИ с возможными поставками Тегерану российских систем РЭБ, а также ракет типа "Искандер".

В то же время США пытаются дипломатическим способом снизить градус конфронтации между Ираном и Израилем. Однако Джозеф Байден заверил Иерусалим в военной поддержке со стороны США.