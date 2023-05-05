Авторитет Путина резко падает, Пригожин принимает участие в кастинге на нового фюрера, – Пионтковский

Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин снова обругал российское военное руководство. Пригожин претендует на место Владимира Путина и победит в этом противостоянии.

Такое мнение в эфире 24 Канала выразил российский публицист и оппозиционный политик из США Андрей Пионтковский. По его словам, российский диктатор Путин резко теряет авторитет даже среди ярых путинистов.

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Пригожин победит Путина

Пионтковский отметил, что в России внутри военно-политического управления наблюдается глубочайший кризис. Уже несколько дней Путин молчит после взрывов возле Кремля и красноречивых заявлений Пригожина.

Пригожин участвует в кастинге нового фюрера для российского народа. Безусловно, он выигрывает этот кастинг у Путина в глазах так называемого патриотического сообщества. Авторитет Путина стремительно падает. В первую очередь среди тех, кого считали его поддержкой,

– считает он.

Оппозиционер обратил внимание, что даже ярая путинистка Маргарита Симоньян обращается к Путину и говорит, что "людей уже тошнит от его обещаний".

"Предать Путина – это предусмотреть приход следующего российского вождя. Или Пригожина в ближайшее время убьют. Шойгу и Герасимов еще сохранили спецотряды, которые могут выполнить эту задачу. Или он просто арестует этих людей", – предположил публицист.

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