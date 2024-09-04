Чего не хватает Украине, чтобы противодействовать новой тактике российских обстрелов

Россия почти ежедневно осуществляет массированные атаки по территории нашей страны. Силы ПВО прилагают максимум усилий, чтобы сбивать как можно больше враждебных целей. Однако Украина постоянно подчеркивает о необходимости увеличения помощи со стороны партнеров именно систем ПВО.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал 24 Каналу, что Воздушные силы Украины, несмотря на дефицит соответствующих зенитно-ракетных комплексов и авиации, 26 августа смогли отразить один из самых массированных ударов по Киеву – на пределе своих возможностей. Это очень высокий показатель, однако Украине нужно больше средств, чтобы его улучшать.

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Нужны высокотехнологичные средства ПВО

Для противодействия ракетам Х-47М2 "Кинжал", 9М723 ОТРК "Искандер-М" и 3M22 "Циркон", которые россияне хоть и очень редко, но используют, нужны высокотехнологичные средства ПВО – прежде всего ЗРК Patriot и SAMP/T.

Не во всех областях Украины есть эшелонированная ПВО, в составе которой имеются такие средства. Поэтому противодействие этим ракетам возможно в Киеве и Киевской области и в некоторых других,

– пояснил военный обозреватель.

Также сложная ситуация с беспилотниками Shahed-136, но не потому, что украинская ПВО их меньше сбивает, а, потому что, по его словам, россияне начали использовать новую тактику – запускают их по достаточно сложным траекториям полета.

Иногда "Шахеды" пролетают над водоемами, болотами, лесами – там, где их трудно преследовать сухопутным мобильным группам перехвата. В таком случае используется:

зенитно-ракетный комплекс малого радиуса действий, который есть не в каждой области;

привлекается авиация, например, ударные вертолеты.

Недавно появилось видео, как украинские вертолеты Ми-24 и Ми-8 сбивают "Шахеды". Это одно из средств противодействия российским дронам, но их количество нужно увеличивать, потому что воздушной компоненты – вертолетов – нам не хватает. Так же нужно больше легкой авиации – легкой штурмовой, турбовинтовой, поршневой, которая позволяет перехватывать воздушные объекты,

– подчеркнул Александр Коваленко.

Напомним, что враг 4 сентября нанес удары по Львову, Кривому Рогу и Киеву. В частности во Львове в результате удара, к сожалению, погибли 7 человек, среди которых – 7-летняя девочка. Также есть пострадавшие – по меньшей мере 64 человека.