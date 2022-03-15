Противовоздушную систему тревоги оккупанты отключили в Энергодаре почти сразу, она не работает
15 марта 2022 , 08:23Читати новину українською
В городе Энергодар, враг отключил противовоздушную систему тревоги. Жителей города невозможно предупредить об атаках российской армии.
Об этом рассказал мэр Энергодара Дмитрий Орлов во время телемарафона, передает 24 канал.
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Взрывы слышны постоянно: и днем, и ночью. Систему оповещения, которая предупреждала горожан о воздушной атаке, отключили сразу. У нас нет возможности предусмотреть удары,
– отметил Дмитрий Орлов.
По ловам Орлова, несмотря на то, что город находится во временной оккупации, сейчас в городе есть тепло-, электро- и водоснабжение, а патриотическая позиция энергодарцев даже укрепилась,
Российские оккупанты в Энергодаре: последнее
- Энергодар 11 сутки находится во временной оккупации врагом. Впрочем, местные жители продолжают сопротивляться захватчикам.
- Местным жителям удалось доставить гуманитарную помощь.
- В Энергодаре оккупанты уже разрушили 2 достопримечательности.
- 14 марта стало известно, что рашисты уничтожили мост, который соединял Энергодар с Запорожьем. Объехать можно только по плохим дорогам через горячие точки, которые контролирует враг.
- Кроме того, российские оккупанты стоят на въезде в Энергодар и на перекрестках города. Так они не только перекрывают въезды и выезды, но и оказывают систематическое моральное давление на жителей. Очевидцы утверждают, что на месте работают чеченцы, которые производят обыски.
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