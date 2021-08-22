Провал Минских соглашений и опасность России:какие темы затронули Зеленский и Меркель на встрече

Владимир Зеленский 22 августа провел долгожданную встречу с Ангелой Меркель. Одним из главных вопросов, который обсудили лидеры Украины и Германии, была ситуация с безопасностью на Донбассе.

Встреча президента Украины и канцлера Германии состоялась в Мариинском дворце.

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Как темы затронули Зеленский и Меркель

Разговор лидеров Украины и Германии состоялся в Киеве, 22 августа. На ней затронули основные вопросы украинско-немецких отношений. После завершения встречи Зеленский и Меркель устроили совместную пресс-конференцию, где ответили на вопросы журналистов.

О войне на Донбассе

Приоритетной темой переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель было урегулирование конфликта на Донбассе. Зеленский отметил, что урегулирование ситуации на Донбассе должно происходить на основе кластеров и парижских договоренностей "нормандской четверки".

В то же время, по словам украинского лидера, для Украины важно, чтобы ее международные партнеры продолжали давление на Россию в вопросе договоренностей по Донбассу.

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Ангела Меркель признала, что переговоры в нормандском формате по Донбассу "не идут вперед", а проблемы в минских договоренностях "имеют структурный характер". Она также сообщила, что "хотела бы провести еще одну встречу" на уровне лидеров четырех государств: Германии, Франции, Украины и России.

"Северный поток-2" и энергетическая безопасность

Последний раз лидеры Франции, Германии, Украины и России встречались в декабре 2019 года в Париже. Владимир Зеленский неоднократно подчеркивал, что Украина, Франция и Германия понимают , что саммит нужно провести. Однако Москва всячески пытается отсрочить встречу.

Также Зеленский и Меркель обсудили вероятный запуск российского газопровода "Северный поток-2".

Мы рассматриваем этот проект исключительно через призму безопасности и считаем его опасным геополитическим оружием со стороны Кремля,

– подчеркнул украинский президент.

Меркель прокомментировала германо-американское соглашение по "Северному потоку-2". По ее мнению, это соглашение является ответом Германии на обеспокоенность относительно возможного злоупотребления со стороны Кремля, которую выразили в Украине.

Она также отметила, что Германия намерена продлить договор о транспортировке российского газа через Украину, который пока рассчитан до 2024 года. По ее словам Меркель, Германия даже будет иметь в Украине своего специального уполномоченного представителя по вопросам транзита газа.

Соглашение между США и Германией: коротко

21 июля президент США Джо Байден и Ангела Меркель заключили соглашение о запуске "Северного потока-2". Берлин будет ходатайствовать о продлении договора по транзиту газа через Украину.

Германия также должна инициировать санкции ЕС против экспорта российского газа в случае, если Россия использует газопровод как оружие.

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что еще неизвестно, будет ли придерживаться соответствующих обязательств Россия.

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Помощь против COVID-19

Зеленский также поблагодарил Германию за 1,5 миллиона доз вакцины против коронавируса, которые Германия передала Украине накануне.



Германия передала Украине вакцину / Фото Посольства Германии в Киеве

Заметим, что в июле Зеленский уже встречался с Меркель в Берлине. Там на совместном брифинге президент заявил, что вопрос строительства "Северного потока-2" должен обсуждаться в рамках нормандского формата.

Меркель, в свою очередь, заверила: Германия сделает все, чтобы сохранить транзит газа через Украину даже после достройки российского газопровода.