Провал обороны Харьковщины: генерал-лейтенанту Горбенко избрали меру пресечения

В среду, 22 января, генерал-лейтенанту Артуру Горбенко избрали меру пресечения. Военного подозревают в ненадлежащей обороне Харьковщины во время повторного наступления россиян.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.

Читайте также Подчиненные готовы защищать командира: что говорят в 125 бригаде о задержании экс-комбрига Горбенко

Какую меру пресечения назначили Горбенко

Генерал-лейтенанту Артуру Горбенко назначили два месяца пребывания под стражей с правом выйти из СИЗО под залог в 25 миллионов гривен.

Стоит отметить, что Печерский районный суд Киева 21 января начал заседания, на которых избирает меру пресечения двум задержанным генералам и полковнику. Речь идет об экскомбриге 125 бригады ТрО Артуре Горбенко, экскомандующем оперативно-тактической группировке войск "Харьков" Юрии Галушкине и бывшем командире 415 батальона 23 ОМБр Илье Лапине.