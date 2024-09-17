Россия везде дырявая, – Яковенко сказал, какую важную роль уже сыграла Курская операция

В течение 2023 – 2024 годов чувствовалось, что в определенных международных политических кругах есть мнение, что Украина не может победить в войне, ей надо помогать, чтобы всю ее не захватили. На Украину смотрели как на обреченную. Но Курская операция изменила это видение и показала, что Украина может бить врага на его территории и контролировать значительную часть его области.

Такое мнение в эфире 24 Канала высказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко, подчеркнув, что с начала Курской операции состоялся яркий перенос войны на территорию России и такой поступок со стороны ВСУ был правильным.

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Достижения Курской операции

Яковенко считает, что Курская операция, которую СОУ начали 6 августа, сыграла гигантскую роль в отношении Украины и этой войны в мире, потому что стало понятно, что она может побеждать.

Кроме того, Курская операция изменила настроения среди украинского общества и ВСУ, был определенный подъем, ведь в некоторые периоды возникала усталость и смятение.

Курская операция позволила перебросить значительную военную группировку (60 тысяч человек) с Купянского, Торецкого направлений. Благодаря этому удалось приостановить российское наступление. Решился вопрос о серой зоне, теперь из Курской области по Украине удары не наносятся,

– озвучил Яковенко.

Украина применила тактику "симметричных ударов"

В лобовом столкновении побеждает большая по численности и возможностям армия, поэтому Украина, по словам Яковенко, использовала тактику "симметричных ударов", перенеся войну в Россию и нанося удары там. Принимая во внимание определенную неповоротливость российского командования, Украина получила преимущество.

Нет возможности "украинскому Давиду" соревноваться с "российским Голиафом", однако сыграли ключевую роль ловкость, подвижность, стратегическое мышление, нестандартные ходы со стороны ВСУ, это позволяет побеждать,

– подчеркнул журналист.

Куда делись российские пограничники

Яковенко отметил, что те события, которые произошли в начале августа 2024 года в Курской области, он не называл бы прорывом, потому что украинские войска туда спокойно зашли, не встретив там российского сопротивления.

Аналогичная ситуация была, когда заходили в Россию и российские добровольческие подразделения, которые воюют на стороне Украины. Они, со слов Яковенко, так же совершенно спокойно появлялись в Белгородской области, брали под контроль населенные пункты, потом безнаказанно покидали эту территорию, когда того хотели.

"Это большая загадка, куда делись российские пограничные войска. Украинские силы нигде не могли встретить в России пограничников, хотя их там более 100 тысяч. Сейчас безуспешно российские войска пытаются вытеснить ВСУ из Курской области. Уже неважно, как дальше будут развиваться события, ВСУ могут выйти оттуда и спокойно зайти на Брянщину. Россия везде дырявая", – подытожил Яковенко.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко назвал результаты первого этапа Курской операции. Среди таких: нарушена логистика противника, разрушены автомобильные и железнодорожные сообщения у границы, захват большого количества военнопленных.