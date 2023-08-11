Провел селектор с военными и разведкой под звуки ПВО: Зеленский обратился к украинцам
11 августа 2023, 17:19Читати новину українською
В своем обращении 11 августа президент Украины подчеркнул: делает все, чтобы государство и дальше было гарантом продовольственной безопасности и имело доступ к мировым рынкам. Также сегодня было проведено заседание СНБО.
Состоялось совещание с руководителем ГУР Будановым, главкомом Залужным, командующим ВМС Неижпапой, руководителем СБУ Малюком, министерством инфраструктуры по альтернативам экспорта зерна транзитным коридором. Утренний селектор проходил под звуки работы ПВО в Киевской области.