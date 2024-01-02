Ужесточена проверка документов на границе: омбудсмен рассказал, законны ли действия ГПСУ
Украинцы, стремящиеся уехать за границу, начали жаловаться на усиление проверок при пересечении. Однако в украинском законодательстве на сегодняшний день не было никаких изменений правил выезда.
Об этом в эфире телемарафона заявил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. Он добавил, что пограничники должны проверять реальность предоставленных документов.
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Правила пересечения не меняли
Дмитрий Лубинец рассказал, что отправил официальное письмо, в котором попросил предоставить все необходимые документы, на основании которых в Украине сейчас происходит проверка и анализ документов. Однако он добавил, что, по его информации, никаких изменений не было.
Наверняка граждане Украины должны осознавать, что с точки зрения действующего законодательства на ГПСУ лежит обязанность проверять законность всех документов, используемых гражданами для пересечения государственной границы.
– объяснил Лубинец.
Омбудсмен добавил, что если украинец выехал за границу на основании поддельных документов, то представители Госпогранслужбы, которые его пропустили, также будут нести ответственность.
Ситуация на границе
- В последние дни начали образовываться большие очереди на границе. Как рассказывали очевидцы, они возникли из-за того, что те, кого пограничники не пропускали за границу, перекрывали дорогу для тех, кто возвращался в Украину.
- Люди жаловались, что пограничники усиленно проверяют документы у лиц с инвалидностью, многодетных родителей, волонтеров и других лиц с отсрочкой. Спикер ГПСУ Андрей Демченко отметил, что никаких изменений не было, а причиной проверок стало увеличение количества поддельных документов.
- За 2023 год пограничники задержали примерно 11 тысяч уклонистов, которые стремились сбежать за границу. В частности, было 3 тысячи попыток пересечения границы по фиктивным справкам. Как правило, на КПП предоставляли "документы" о непригодности к военной службе, инвалидности или удостоверения многодетного отца.