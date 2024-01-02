Ужесточена проверка документов на границе: омбудсмен рассказал, законны ли действия ГПСУ

Украинцы, стремящиеся уехать за границу, начали жаловаться на усиление проверок при пересечении. Однако в украинском законодательстве на сегодняшний день не было никаких изменений правил выезда.

Об этом в эфире телемарафона заявил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. Он добавил, что пограничники должны проверять реальность предоставленных документов.

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Правила пересечения не меняли

Дмитрий Лубинец рассказал, что отправил официальное письмо, в котором попросил предоставить все необходимые документы, на основании которых в Украине сейчас происходит проверка и анализ документов. Однако он добавил, что, по его информации, никаких изменений не было.

Наверняка граждане Украины должны осознавать, что с точки зрения действующего законодательства на ГПСУ лежит обязанность проверять законность всех документов, используемых гражданами для пересечения государственной границы.

– объяснил Лубинец.

Омбудсмен добавил, что если украинец выехал за границу на основании поддельных документов, то представители Госпогранслужбы, которые его пропустили, также будут нести ответственность.

Ситуация на границе