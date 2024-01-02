Про це в ефірі телемарафону заявив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Він додав, що прикордонники повинні перевіряти реальність наданих документів.
Дивіться також До 200 тисяч або позбавлення волі: які штрафи і покарання загрожують ухилянтам
Правила перетину не змінювали
Дмитро Лубінець розповів, що відправив офіційного листа, у якому попросив надати всі необхідні документи, на підставі яких в Україні зараз відбувається перевірка та аналіз документів. Однак він додав, що за його інформацією ніяких змін не було.
Напевно, громадяни України повинні усвідомлювати, що з точки зору чинного законодавства на ДПСУ лежить обов’язок перевіряти законність всіх документів, які використовуються громадянами для перетину державного кордону,
– пояснив Лубінець.
Омбудсмен додав, якщо українець виїхав за кордон на підставі підроблених документів, то представники Держприкордонслужби, які його пропустили, також будуть нести відповідальність.
Ситуація на кордоні
- Останніми днями на кордоні почали утворюватися великі черги на кордоні. Як розповідали присутні, вони виникли через те, що ті, кого прикордонники не пропускали за кордон, перекривали дорогу для тих, хто повертався в Україну.
- Люди скаржилися, що прикордонники посилено перевіряють документи в осіб з інвалідністю, багатодітних батьків, волонтерів та інших осіб з відстрочкою. Речник ДПСУ Андрій Демченко зазначив, що жодних змін не було, а причиною перевірок стало збільшення кількості підроблених документів.
- За 2023 рік прикордонники затримали приблизно 11 тисяч ухилянтів, які прагнули втекти за кордон. Зокрема, було 3 тисячі спроб перетину кордону за фіктивними довідками. Як правило, на КПП демонстрували "документи" про непридатність до військової служби, інвалідність або посвідчення багатодітного батька.