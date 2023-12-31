У многодетных мужчин на границе могут потребовать документы з ТЦК, – ГПСУ

В сети начала распространяться информация, что отныне многодетные мужчины не выпускают за границу без справки от ТЦК. В ГПСУ отметили, что при необходимости у таких лиц имеют право потребовать военные документы.

Спикер Госпогранслужбы объяснил, что появилось очень много фиктивных документов, поэтому они требуют тщательной проверки. Правила пересечения регулируют соответствующее законодательство.

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Проверка документов на границе

Представитель ГПСУ Андрей Демченко отметил, что в правилах пересечения границы четко определено, что в случае введения на территории Украины военного положения право на пересечение государственной границы также имеют и другие военнообязанные лица, не подлежащие призыву на военную службу во время мобилизации.

Это касается и тех мужчин, на содержании которых находятся трое и более детей младше 18 лет. Им отсрочка от призыва на военную службу во время мобилизации. Пограничники вправе проверять этот факт.

Учитывая, что мы неоднократно обнаруживали подделки документов, связанных с многодетством, наши инспекторы могут проверять это условие выезда мужчин, в том числе и по документам из территориальных центров комплектования.

– отметил Демченко.

Работники могут потребовать у многодетных мужчин выписку из протокола ТЦК о принятом решении по отсрочке или запись об отсрочке в военно-учетных документах.

Незаконное пересечение границы

Спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко ранее рассказал, что за год 7 тысяч 700 мужчин призывного возраста пробовали попасть за границу, минуя контрольные пункты пропуска. Однако в 2022 году количество "туристов" было больше – тогда пограничными за сутки задерживали 80 – 100 беглецов.

Однако количество военнообязанных, пытавшихся выехать за поддельными документами, только возросло. С начала 2023 года пограничники разоблачили примерно 3 тысячи таких попыток. Чаще всего уклоняющие демонстрировали пограничникам фальшивые документы о непригодности к военной службе, инвалидности или удостоверении многодетного отца.

С первых дней полномасштабного вторжения до ноября 2023 инспекторам пограничной службы предлагали взятки более 800 раз. Общая сумма взяток превысила 3 миллиона гривен.