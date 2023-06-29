В Украине военных проверят на добродетель: кто этим займется

Президент Украины поручил проверить всех военных в Украине. Организацией такой комиссии занимается первый заместитель Министра обороны Украины Александр Павлюк.

Генерал-лейтенант рассказал в эфире телемарафона, что он получил от Владимира Зеленского задача создать рабочую группу для проверки всех военнослужащих во всех регионах Украины. Это произошло 23 июня.

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Как будут проверять всех военнослужащих

Рабочая группа создана. Она включает силовой блок – это НАПК, ДБР, СБУ, Национальную полицию, которые будут проверять свои вопросы – от мониторинга образа жизни руководства ТЦК до нарушения действующего законодательства.

– рассказал Александр Павлюк.

По его словам, кроме вышеупомянутой группы создали группу от Вооруженных Сил Украины, которая будет анализировать выполнение задач и принимать соответствующую информацию от людей, анализировать ее.

Украинский генерал пояснил, что глобальную проверку провести не смогут, однако думает, что она поможет определить, "насколько тот или иной руководитель отвечает требованиям к нему".

Александр Павлюк рассказал, что:

правоохранители будут проверять, насколько декларации военнослужащих соответствуют реальному образу их жизни;

представители ВСУ – как работает этот комиссариат, как выполняет задачи и какие жалобы на его работу.

Когда проведут анализ, эти данные объединят, проанализируют и передадут руководству государства предложения по дальнейшим шагам в отношении военкомов.

В Министерстве обороны Украины отметили, что по результатам работы комиссии сформируют предложения по улучшению функционирования ТЦК и СП.

Что известно о приказе Зеленского

После того как одесский военком купил в Испании недвижимости на миллионы долларов, Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного главнокомандующего. Президент Украины заявил, что этого человека точно не должно быть в системе комплектования Вооруженных сил Украины.

Также Верховный Главнокомандующий дал срочное поручение Главкому Валерию Залужному немедленно уволить одесского военкома с должности.

Тогда Владимир Зеленский заявил, что под руководством первого заместителя министра обороны Украины генерала Павлюка со стражами порядка и НАПК создадут комиссию для проверки всех военнослужащих во всех регионах Украины.

Стоит отметить, что говорится, что семья начальника одесского военкомата Евгения Борисова владеет недвижимостью и автомобилями в Испании на миллионы долларов. Все это родные одесского военкома купили за время полномасштабной войны.

Оперативное командование "Юг" 28 июня объяснило, что комиссара Одесской области Евгения Борисова отстранили от исполнения обязанностей решением Ставки. Его работу выполняет штатный заместитель. Подробнее об этом читайте по ссылке.

В министерстве отметили, что информацию о проблемах в работе терцентров можно сообщить по номеру 0 800 31 01 79 или по электронной почте tckreport@gmail.com.