В Украине военных проверят на добродетель: кто этим займется
Президент Украины поручил проверить всех военных в Украине. Организацией такой комиссии занимается первый заместитель Министра обороны Украины Александр Павлюк.
Генерал-лейтенант рассказал в эфире телемарафона, что он получил от Владимира Зеленского задача создать рабочую группу для проверки всех военнослужащих во всех регионах Украины. Это произошло 23 июня.
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Как будут проверять всех военнослужащих
Рабочая группа создана. Она включает силовой блок – это НАПК, ДБР, СБУ, Национальную полицию, которые будут проверять свои вопросы – от мониторинга образа жизни руководства ТЦК до нарушения действующего законодательства.
– рассказал Александр Павлюк.
По его словам, кроме вышеупомянутой группы создали группу от Вооруженных Сил Украины, которая будет анализировать выполнение задач и принимать соответствующую информацию от людей, анализировать ее.
Украинский генерал пояснил, что глобальную проверку провести не смогут, однако думает, что она поможет определить, "насколько тот или иной руководитель отвечает требованиям к нему".
Александр Павлюк рассказал, что:
- правоохранители будут проверять, насколько декларации военнослужащих соответствуют реальному образу их жизни;
- представители ВСУ – как работает этот комиссариат, как выполняет задачи и какие жалобы на его работу.
Когда проведут анализ, эти данные объединят, проанализируют и передадут руководству государства предложения по дальнейшим шагам в отношении военкомов.
В Министерстве обороны Украины отметили, что по результатам работы комиссии сформируют предложения по улучшению функционирования ТЦК и СП.Обратите внимание! В министерстве отметили, что информацию о проблемах в работе терцентров можно сообщить по номеру 0 800 31 01 79 или по электронной почте tckreport@gmail.com.
Что известно о приказе Зеленского
- После того как одесский военком купил в Испании недвижимости на миллионы долларов, Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного главнокомандующего. Президент Украины заявил, что этого человека точно не должно быть в системе комплектования Вооруженных сил Украины.
- Также Верховный Главнокомандующий дал срочное поручение Главкому Валерию Залужному немедленно уволить одесского военкома с должности.
- Тогда Владимир Зеленский заявил, что под руководством первого заместителя министра обороны Украины генерала Павлюка со стражами порядка и НАПК создадут комиссию для проверки всех военнослужащих во всех регионах Украины.
- Стоит отметить, что говорится, что семья начальника одесского военкомата Евгения Борисова владеет недвижимостью и автомобилями в Испании на миллионы долларов. Все это родные одесского военкома купили за время полномасштабной войны.
- Оперативное командование "Юг" 28 июня объяснило, что комиссара Одесской области Евгения Борисова отстранили от исполнения обязанностей решением Ставки. Его работу выполняет штатный заместитель. Подробнее об этом читайте по ссылке.