В регионах с наибольшими рисками: начались более 100 проверок, связанных с военкомами

Скандальный одесский военком Евгений Борисов, возможно, не единственный руководитель ТЦК, незаконно обогатившийся во время войны. Проверка от НАПК выявит, не нарушали ли другие военкомы закон.

После задержания Евгения Борисова, которого обвиняют в незаконном обогащении более чем на 188 миллионов гривен, Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) проверит других руководителей военкоматов. Об этом сообщил заместитель председателя НАПК Артем Сытник, передает 24 Канал.

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Начато 102 мониторинга образа жизни, но я не думаю, что эта цифра окончательная,

– сообщил он.

Кого будут проверять

НАПК создало базу данных подпадающих под мониторинг. Там 1800 руководителей и заместителей руководителей территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

По словам Артема Сытника, проверить всех трудно, поэтому сосредоточатся на регионах, которые "имеют больше всего рисков". Впрочем, он не объяснил, о каких регионах идет речь.

Какие этапы проверки и как будут наказывать нарушителей

Мониторинг образа жизни – первичная проверка НАПК. По его результату создается обоснованное заключение, а уже далее органы досудебного расследования выясняют обстоятельства коррупционной схемы. При необходимости подключается антикоррупционная прокуратура, которая может подать иск в антикоррупционный суд о взыскании необоснованных активов.

Тех, кто незаконно обогащался, могут лишить свободы на срок до 8 лет – такова санкция Уголовного кодекса. Суд может конфисковать имущество преступника в пользу государства, а также изъять необоснованные активы.

Как удается избежать мобилизации

Помимо незаконного обогащения Евгений Борисов помогал военнообязанным переправляться через границу, нарушая этим закон военного времени. Мужчины 18 – 60 лет во время войны не могут покидать пределы Украины.

Как сообщила пресс-секретарь ГБР Татьяна Сапьян "Радио Свобода", уклонисты прибегают к двум способам:

серые схемы – получение "липовой" справки об уклонении от мобилизации, опекунстве, инвалидности. В этом помогает сам военкомат, руководящий состав центра комплектования, военно-врачебная комиссия (ВВК).

об уклонении от мобилизации, опекунстве, инвалидности. В этом помогает сам военкомат, руководящий состав центра комплектования, военно-врачебная комиссия (ВВК). черные схемы – незаконное пересечение границы. За 4 – 5 тысяч долларов уклониста могут провести через лес, переправить через реку или провезти на заднем сиденье фуры.

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