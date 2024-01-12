У нас есть несколько опций: эксклюзивное интервью с Подоляком о "тайных переговорах"

В издании Bloomberg написали о проведении якобы тайной встречи по мирному плану для Украины. Там якобы хотели попытаться заручиться поддержкой наших условий для проведения переговоров с Россией. Однако Украина не участвует ни в каких "тайных встречах".

Но у нашего государства все-таки есть несколько опций. Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказал, что они предусматривают, детали – ниже в материале.

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TIME опубликовало статью о "разделении Украины в 2024 году"

Time опубликовало 10 глобальных рисков 2024 года. Среди них на первом плане "разделенная Украина". Говорят, 2024 год будет переломным моментом войны. Если Украина не решит кадровые проблемы, не увеличит производство оружия и в ближайшее время не разработает реалистичную военную стратегию, то территориальные потери могут оказаться постоянными и будут увеличиваться. Почему 2024 вдруг считают переломным годом в войне?

У нас нет кадровых проблем, но это выглядит действительно странно. То есть кто-то сидит и думает, так Россия нарушила международное право, абсолютно его разрушила, и говорит, мол, в 2024 году могут произойти такие-то апокалиптические вещи. Но при этом никто ничего не будет делать, чтобы это предотвратить.

Попробуем разобраться. Во-первых, план Москвы – это не о разделении Украины. Это об оккупации всей Украины. Максимально жесткой оккупации с максимальным количеством прямых убийств, издевательств, пыток, изнасилований и тому подобное.

Надо уже понять, что Россия не останется только на оккупированных территориях, если не проиграет эту войну. Она будет давить, идти дальше и убивать. Нет никакого плана России разделить Украину – есть план России захватить Украину, и он никуда не исчез.

Во-вторых, безусловно, это "круто" сказать, что пусть Украина сама себе наделает столько-то оружия. Вчера все в Евроатлантике, в блоке НАТО боялись России, считали ее "второй армией мира" с самым большим мобилизационным, инструментальным ресурсом. А теперь говорят, что есть Украина и пусть она один на один с Россией выяснит отношения.

Это выглядит вообще абсурдно. Потому что сегодня война России идет не против Украины. Это уже очевидно, они сами об этом говорят на уровне политических элит. Ради чего идет война? Ради доминирования. Это очень важно. Не Европа даже, а демократия в целом доминирует.

Это означает, что существует предсказуемое будущее. В частности, для редакторов журнала Time. То есть они понимают, что их дети учатся в школах, заканчивают вузы, после этого делают карьеры. Или же будет доминировать Россия, к которой уже подтянулись страны и организации, которые только на войну заточены: Северная Корея, Иран, ХАМАС, Хезболла. И тогда будущего нет. В частности, для редакторов журнала Time.



Ким Чен Ын может передавать оружие Путину / Shutterstock

Мы всегда по кругу возвращаемся к одним и тем же вопросам. Либо демократии побеждают и обнуляют репутацию автократии агрессивного типа, как и Россия. Либо побеждает автократия и обнуляет репутацию демократий. И тогда страны начинают мигрировать от демократического лагеря в авторитарный.

Относительно переломного или не переломного года. Якобы 2022 год все прошли мимо: началась большая война в Восточной Европе, то это "не переломно" было. "Не переломный" был 2022 год, когда все говорили, что три дня и Украина не устоит и упадет. А после этого надо было думать, что делать дальше с Россией, потому что Украина устояла. "Не переломный" был 2023 год – эффективные операции в Харькове, в Херсонской области, и, главное – операции по господству России в акватории Черного моря.

Должно быть понимание того, что Украина, если будет иметь определенные инструменты, будет активно противодействовать России на разных площадках войны. И именно таким образом сможет обнулить российскую армию, российский ВПК.

Кроме того, 2023 год показал, что российского ВПК не существует. Потому что сегодня Россия берет деньги и оружие у той же Северной Кореи. Причем старое советское оружие в большом количестве. Выяснилось, что Россия продавала фикцию на глобальном рынке, будучи при этом одним из крупнейших продавцов оружия.

Нет репутации России, нет репутации российской армии, которая якобы могла "за неделю" дойти до Берлина, Парижа и так далее. Нет репутации российского ВПК. Выяснилось, что полуостров Крым, который милитаризовала Россия, без защиты. Выяснилось, что нет никакого Черноморского флота России, которого надо бояться. Выяснилось, что можно спокойно проводить альтернативные зерновые коридоры, и не надо ничего обсуждать с Россией. Это все "не переломное".

И вот 2024 год. Россия откровенно говорит, она не ведет никакую "сво" – она ведет войну. Что такое война? Это "вставай, страна огромная", это милитарная экономика, все, что смогли использовать из своих низменных регионов, – отправили на войну.

Это означает, что надо уничтожить огромное количество живой российской силы и техники. Это означает, что войну надо перевести в технологический уровень. Потому что ты не можешь воевать с Россией количеством, это очевидно. Что такое технологический уровень? Это дроны, РЭБы, дальнобойные ракеты, авиация.

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Кстати, насчет авиации и систем ПРО. Россия пугала весь мир "Кинжалами". Все считали, что эти ракеты нельзя перехватить, а теперь выяснилось, что даже несмотря на то, что Россия атакует всю огромную территорию Украины и бьет по гражданскому населению, можно работать даже против "Кинжалов". Но для этого нужно увеличивать количество систем ПРО.

Надо насыщать системы ПРО, закрывать небо. То есть концепция "закрытого неба" должна работать в Украине. Тогда это количество ракет, которое Россия выпустила по Украине, – не будет тем, что должно было бы испугать наших партнеров.

Ну и наконец, авиация. В учебниках, которые декламируют, в частности в журнале Time, написано, что надо иметь доминирование в воздухе. Украина этого не имела, но при этом все равно сдержала Россию на линии разграничения. Более того, на определенных направлениях продвинулась вперед. То есть обнулена даже классическая стратегия. Но да, это плохо, потому что я считаю, что действительно нужно иметь доминирование в воздухе.



Украина ждет F-16 / Getty Images

Журнал Time имеет право писать, безусловно, все то, что предлагает редакционная политика. Но они должны ставить акценты так: "Мы поняли, что Украина эффективно противодействует и Россия имеет все шансы проиграть. Мы понимаем, что Россия воюет количеством, и для того чтобы в этой войне доказать доминирование демократии, Украина должна получить"... и далее перечень того, что должна получить Украина в 2024 году.

А это существенные совместные инвестиции в военные производства, существенная авиационная поддержка, существенная поддержка системами ПВО и ПРО. Остальное мы вместе обсуждаем математически. Имеется в виду дроны, артиллерию, снаряды, бронетехнику и, что важно, любые дальнобойные ракеты с дальностью 150, а лучше 300 – 500 километров. Вот что надо писать.

Кстати, сделаю ссылку на Никки Хейли (бывшая госпожа посол США в ООН – 24 Канал), которая четко зафиксировала, что сегодня инвестиции в Украину – это инвестиции не в масштабирование войны. Наоборот – это инвестиции в предотвращение масштабирования войны. Если Россия не проиграет, война будет глобальной. Если Россия проиграет, война остановится не только в Восточной Европе, а в ряде других регионов. Это надо проговаривать, а не пессимизировать, и говорить, что "все пропало".

Если все так апокалиптично, то что предлагает журнал Time? Пойти на договоренности с Путиным и сказать, если он хочет забрать Украину – то мы ее отдадим, но с гарантиями, что он дальше не пойдет в Молдову, страны Балтии, не будет провоцировать Польшу, не будет финансировать ХАМАС, не будет создавать политические беспорядки в ряде европейских стран, не будет организовывать политические убийства и т.д.? Путин, конечно, "точно" всего этого не будет делать. И Северную Корею не будет провоцировать, чтобы она атаковала корейский полуостров.

Я хочу, чтобы все же люди, которые что-то анализируют, делали выводы, предлагали, что делать. Это же Украина "виновата" в том, что Путина терпели 20 лет. Но это же мы только делали, а не западные страны, которые после войны в Грузии, войны в Украине 2014 года, войны в Сирии, говорили, давайте увеличим поставки российского сырья на европейские рынки.

Это же так "правильно", мы Путина обнимем, дадим ему возможность заработать немного больше коррупционной составляющей. Пусть олигархи в России станут еще мощнее, и это нам "точно" будет гарантировать устойчивый мир на сотни лет вперед. Вот так это выглядит.

Проводил ли Киев тайные встречи по переговорам с Россией

В издании Bloomberg написали о якобы тайной встрече по мирному плану, которая состоялась при посредничестве США и Украины. Эта встреча состоялась якобы еще в середине декабря. Как раз тогда в Bloomberg писали, что Путин якобы хочет заморозить войну. Так что это за "мирная встреча" и действительно ли она была?

Прежде всего, что решает замораживание войны? Россия откажется от милитаризации? Они же перестроили всю экономику, они изолированы и репутационно обнулены. Хорошо, пусть мы согласимся, потому что замораживание войны не означает, например, снятие санкций. Но что оно решает? Оно снимает компонент милитарной России и агрессивность ее внешней политики, при том, что у России нет других инструментов ведения внешней политики? Нет.

Замораживание войны якобы гарантирует нам с вами спокойную жизнь, правильно? То есть здесь будет не серая зона, сюда придут мощные инвестиции, все вернутся. Это же будет "очень интересно" жить в стране, которая в любой момент может снова превратиться в очаг войны. Россия с учетом той ненависти, которую испытывает к нам, не будет здесь проводить теракты, беспорядки, не будет атаковать и убивать, да? Тогда замороженный конфликт – это "супер". Все, "рай на земле".

Какие проблемы, в частности, для Запада решает замораживание конфликта в Украине? Россия остается такой, какой сегодня и есть, с ключевым агрессивным компонентом. Возле России начинают объединяться ранее упомянутые страны, и все начинают понимать, что Россия доминирует в этом мире. И многие вопросы можно будет решать через силу.

Когда кто-то говорит о замораживании конфликта, точно ли понимает, что это такое? На каких условиях? И кто будет в выигрыше? Если нет, то тогда пусть бы объяснили, зачем об этом постоянно говорят? Потому что Россия не предлагает замораживание конфликта на чьих-то условиях. Она предлагает оперативную паузу в виде замораживания войны для того, чтобы подготовиться к следующим этапам.

Россия сегодня вкладывается в военное производство. Не масштабируется, потому что это сложно на фоне санкций. Но если дать запас времени, россияне будут иметь другие военные производства. Они официально увеличат армию с 1 миллиона 200 тысяч до 2,5 – 3,5 миллиона. Они сделают совсем другую, большую работу над ошибками, чем сейчас. У них будет огромный опыт инструкторов, которые прошли войну, которые будут обучать мобилизованных.

Я просто хочу, чтобы люди, которые говорят о замораживании конфликта, это осознали. Что это будет действительно мощная армия, увеличенная втрое, которая пройдет тренировки, которая будет иметь масштабный боевой опыт, и которая будет иметь огромное военное производство.

Больше об этом США и союзники провели тайную встречу с Украиной по мирному плану, – Bloomberg

А вся Россия – это будет внутренний трудовой лагерь. Люди это осознают или нет? Или они думают, что можно будет приехать в Москву и ходить себе по Красной площади? Нет, этого не осознают, и поэтому эти все разговоры о каких-то тайных встречах – это абсолютно фикция.

Нет никаких тайных встреч. Не может Украина в них участвовать, об этом президент неоднократно говорил. У нас есть несколько опций. Прежде всего защищать свой суверенитет. Далее привлечь внимание всех, прежде всего нейтральных стран Глобального Юга, к нашей формуле мира, объяснив им, что если они хотят жить в гарантированном будущем, международное право должно доминировать.

Элементы принуждения к выполнению международных правил и конвенций должны быть. Когда все согласятся с тем, тогда будет выбран логистический маршрут, как это доказать России. Вот тогда мы будем иметь определенные результаты. Остальное – это конспирология, фикция, которая приведет к трагедии, к масштабированию трагедии.

И ключевое, если мы сегодня замораживаем войну, то это означает, что Россия, которая демонстративно убивает большое количество граждан другой страны, не будет нести за это никакой ответственности. Как это будет влиять на глобальное информационное, дипломатическое и политическое пространство?

То есть выясняется, что можно прийти и убить, главное при этом не проиграв, и тогда можно не нести за это юридической ответственности. Тогда кто гарантирует, что в мире есть право? Так почему тогда войны не должны начинаться в других регионах? Почему тогда не проводить перераспределение мира путем силы? И почему тогда террористы должны быть наказаны? Для меня это загадочно все.

Это, кстати, было особенностью глобального политического процесса, к сожалению, последних 30 лет. Потому что люди привыкли к тому, что есть гарантированные правила по умолчанию. То есть мы приняли решение, что мы так будем жить. И никто не будет их нарушать. А теперь выяснилось, что можно прийти и нарушать эти правила. И никто не готов на это реагировать, отвечать на это.



Российский диктатор Владимир Путин / Getty Images

Россия говорит нам с вами откровенно, сегодня (11 января – 24 Канал) уничтожив отель в Харькове, что дальше нас будет убивать. Если встанем на колени, тогда нас немного иначе будут убивать. Кого-то убьют, кого-то рекрутируют, кого-то депортируют. Либо же нас будут убивать на войне, где мы оказываем сопротивление. Россия это говорит. И тут кто-то, кто находится за 10 тысяч километров, выходит и говорит нам: "Вау, а давайте с ними договоримся?"

Кремль набросился на Бориса Джонсона

Завирусились российские тезисы о причастности Бориса Джонсона к якобы "срыву мирных переговоров" между Киевом и Москвой. Россия обвиняет Джонсона в том, что он якобы наложил вето на "соглашение", которое, по ее мнению, привело бы к выводу российских войск в обмен на отказ Украины от стремления вступить в НАТО и обязательства соблюдать нейтралитет. Джонсон сказал, что не имеет к этому никакого отношения. Было ли вообще такое подобное "соглашение"?

Это исключительно классическая российская ложь. Россия не начинала войну ради того, чтобы выйти с территории, которую они оккупировали. Ничего подобного и близко не было. Никакое НАТО здесь ни при чем.

Они пришли уничтожить суверенность и государственность Украины. И на любых переговорах, особенно в начале, речь шла о том, что "вы должны капитулировать". И все. Должны признать наше право вас убивать; должны признать наше юридическое право на оккупированных территориях, которые мы захватили в 2014, в 2022 и так далее.

Никаких мандатов, чтобы о чем-то договориться, у российской делегации не было. У них были пункты капитуляционного содержания. Другого ничего не было.

Международные партнеры не ставили под сомнение суверенность Украины. Никто. Единственное, что тогда премьер Британии фундаментально сделал для нас крайне важную вещь – приехал и сказал: "Я буду рядом с вами. Буду помогать всем, что у меня есть, отдавать вам все, что нужно, поддерживать, стоять рядом с вами, потому что вы должны защищаться". Это единственное, что он сказал.



Зеленский и Джонсон в Киеве / Офис Президента

Надо воспринимать это правильно. Все, что говорит российская пропаганда, это – фикция. Мы с вами увидели все, что было в Киевской области. Мы же увидели, что это – системный геноцид.

Это сложно признать международным институтам, потому что тогда надо совсем иначе реагировать на то, что Россия до сих пор находится в этих международных институтах; назвать войну геноцидного типа войной. Почему? Это не единичные случаи, когда они заходили в населенные пункты и издевались над людьми. Убивали, насиловали, сжигали, убивали детей, расстреливали, на спор расстреливали. Это была система. Они заходили ради этого.

Зашли 240 тысяч человек, которые на разных уровнях получили приказ делать все, что угодно: убивать кого угодно, уничтожать что угодно, грабить кого угодно. Добровольно и системно делали это на территории Украины: Киевская, Сумская, Черниговская, Харьковская, Херсонская, Запорожская области. А после этого говорят: "Теперь мы выйдем, чтобы вы, после того, как мы выйдем, показали это миру".

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Вы понимаете абсурдность этого? Я хочу, чтобы мы логично всегда думали. Россия заходила и системно уничтожала, потому что считала, что она здесь останется навсегда. И если где-то что-то всплывет, то она скажет, что это делали какие-то мифические нацисты.

Поэтому нет ни одного варианта, что они хотели зайти и выйти, например, из Киевской области. Они хотели зайти и взять все это под тотальный контроль. Максимально убить часть населения, реализовать свои садистские потребности. Записать это видео, чтобы Владимир Путин потом это смотрел в своей кинохронике.

Нет никаких опций. Я хочу, чтобы мы осознавали это. Никто не заходит с огромным количеством убийств гражданского населения, чтобы потом выйти и чтобы вы могли это показать миру. Поэтому никаких договоренностей; никаких возможностей договориться о чем-то с Россией; никакого желания куда-то выйти через "гарантии"...

Кстати, относительно того, что вы не будете вступать в НАТО. А Россия в 2014 году нападала на Украину, которая была членом НАТО? А Россия в 2022-м нападала, когда четко было понятно, что Украина станет членом НАТО? Это же настолько абсурдно с точки зрения аргументации, что мне казалось, что взрослый человек с критическим мышлением должен сказать, что это все фикция.

Тем более нельзя обвинить человека, я имею в виду господина Джонсона, который абсолютно искренне пришел и сказал: "Я рядом, я помогу". Это же нонсенс. То есть человек, который нас защищал, помогал, сегодня должен услышать что-то негативное от людей, которые на нас напали?

То есть мы должны принять сторону России – убийц, которые 2 года уже нас убивают, и не верить человеку, который в самый тяжелый момент для Украины, первым приехал и сказал: "Я буду здесь с вами".

Украина должна расставить акценты, должна четко зафиксировать: Россия – единственный агрессор; Россия – единственный убийца; Россия пришла убивать и не собиралась никуда уходить. Первый, кто пришел нам на помощь и до сих пор поддерживает – Великобритания. Они стали рядом и стоят сегодня.

Кстати, глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон сказал четко, что 2023, 2024, 2025, 2026, любой год: "будем помогать Украине; будем рядом; будем давать все". И это ключевой момент, который начинался с Джонсона, и сегодня это продолжает Риши Сунак и другие члены британского правительства. Это друзья. Друзья, которые для нас все отдают. И Россия – это враг, который непосредственно всех хочет здесь убить.

США важно, чтобы Украина получила все необходимое

Спикер Госдепа США Мэттью Миллер сказал, что, хотя США обещали быть с Украиной столько, сколько это будет необходимо, но не обещали оказывать помощь на том же уровне 2022 – 2023 годов. Как это понимать? О чем на самом деле идет речь?

Речь идет о субъективных интерпретациях разных людей. Они могут комментировать все, что угодно. На мой взгляд, Соединенные Штаты заинтересованы в том, чтобы Россия проиграла.

Да, они ведут определенные дискуссии, потому что эти дискуссии построены на подготовке к новому электоральному циклу. И это нормально для демократии. Но и Республиканская, и Демократическая партии на уровне лидеров и рядовых членов четко осознают, что инвестиции в Украину – это инвестиции в доминирование, глобальное лидерство, проигрыш систем авторитарного типа, проигрыш террористического альянса и тому подобное.

И это – инвестиции в безопасность Соединенных Штатов. Сегодня ты инвестируешь 60 миллиардов в Украину. Это означает, что ты будешь иметь гораздо больше шансов жить в стабильном мире. Иначе тебе придется инвестировать завтра 600 миллиардов или 6 триллионов долларов в попытку все же обеспечить безопасность для Соединенных Штатов или для союзников, партнеров и так далее.

Это очевидные вещи. И они сегодня понятны на всех уровнях Соединенных Штатов. Это не означает, что они не будут вести дискуссии. Но это означает, что помощь Украине в любом случае будет.

Теперь относительно того, какие изменения в этой помощи могут быть. Мы должны сегодня вместе с партнерами строить систему военных производств. Инвестиции с учетом типа войны. То есть не только военное производство Соединенных Штатов получает новый заказ, а также – военное производство в Украине. И это правильный подход.

Давайте вернемся к словам госсекретаря США Энтони Блинкена. Он достаточно четко сказал, что 90% военного бюджета на поддержку Украины остается в Соединенных Штатах. Они предоставляют оружие Украине со своих складов, а после этого производители получают заказы на то, чтобы пополнить эти склады или арсеналы.

Во-первых, производители уже имеют заказы. Во-вторых, производители получают данные с поля боя относительно того, какие технологические изменения нужно внести в тот или иной вид оружия. И таким образом увеличить эффективность этого оружия завтра. И третье – постоянная ротация этого оружия, то есть постоянное изготовление новых образцов.

Для меня вообще немножко странно, когда мы обсуждаем, будут ли США поддерживать Украину. Для ключевого лобби военных производителей крайне важно, чтобы Украина получала все необходимое.



Владимир Зеленский и Джо Байден / Getty Images

Они получают много информации, чтобы внести коррективы в свои производства. Для них крайне важно, чтобы Украина получала помощь. Тогда они "обнуляют" на глобальном рынке оружия присутствие России. Потому что доказывают, что натовское оружие намного эффективнее.

Patriot сегодня фундаментально доказал, что никакие "Кинжалы" не проблема для него. И таких примеров огромное количество. Так же и для европейских производителей оружия. И это очень важные параметры.

Поэтому можно интерпретировать все, что угодно – что "мы будем поддерживать, но не в таком объеме"... Нет. Они будут поддерживать в том объеме, который математически необходим для того, чтобы Россия в таком политическом виде не существовала. Потому что иначе это даже не холодная война. Это – разорванная горячая война на разных континентах с существенным увеличением военных расходов, в том числе и США. А зачем это нужно?

О продвижении идеи заморозить войну

Еще спрошу вас о заголовке в The Wall Street Journal, который называется "Ожесточенное наступление Украины остановилось. Цена незначительных продвижений была высокой". Журналисты проанализировали бои десантных подразделений Сил обороны и говорят, что за время контрнаступления вернули всего 2 километра, но потеряли многих военных. Опять-таки о высказываниях западной прессы относительно того, насколько удачным было контрнаступление...

Вы абсолютно правы. Для меня формулировка вопроса странная. Это означает, что не надо освобождать свои территории? Это значит, что надо проиграть войну?

Надо было, наверное, сказать Путину: "Подожди, нам сейчас должна прийти помощь от наших партнеров. Пока этой помощи не будет, пожалуйста, не нападай на нас".

Так оно и звучит. Знаете, мне "нравится": "Давайте заморозим конфликт, а за это время мы подготовимся к войне и будем следующим этапом уже освобождать свои территории".

Я задаю встречный вопрос: Россия, которая абсолютно конкретно милитаризируется, будет в это время ждать – ничего не будет делать; не будет проводить модернизации; мобилизации и т.д.? Это же нонсенс. Либо сегодня решится этот вопрос, либо этот вопрос решится негативно для Украины в любом случае.

Нет опции посередине. Нет опции переждать. Нет опции отвернуться и смотреть вверх и думать, что все уладится.

Еще раз подчеркиваю, я оптимистично смотрю на то, как у них меняется позиция по Украине. Сегодня есть заявления и британцев; и голосование в итальянском парламенте; и есть заявления Йенса Столтенберга по военным программам; есть увеличение бюджетов в Германии, в Нидерландах; в странах Северной Европы; есть определенные военные пакеты.

Сегодня президент находится в странах Балтии. Есть опять же увеличение инвестиций в совместные производства. И опять же есть увеличение военных пакетов и тому подобное. Но есть странная часть политических и информационных элит в ряде стран, которые продолжают говорить: "А давайте не будем смотреть на врага, отвернемся и оно как-то само уладится".

То есть Россия опять же начнет финансировать гуманитарные программы. Начнет тусоваться на "Оскарах" и так далее. Начнет выплачивать какие-то премии за хорошие репортажи о золотом кольце вокруг Москвы. Ну это же странно выглядит.

Мне казалось, что уже перелом наступил, что нельзя писать, что Украина чего-то не достигла, потому что это вопрос не только к нам. Это вопрос трех вещей. Во-первых, вопрос той армии, против которой Украина воюет. А это та армия, о которой вы все вчера писали, что нет смысла против нее вообще выходить на бой.

Ни одна европейская страна один на один со страной, которая не считает человеческую жизнь важной, не будет так эффективно воевать как Украина. А это значит, что надо всем вместе навалиться на помощь Украине.

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Кстати, Дэвид Кэмерон говорит абсолютно крутую вещь, что ВВП европейских стран вместе с Великобританией в 25 раз больше, чем ВВП России. И это означает, что они могут гораздо эффективнее помогать Украине, имеют гораздо больший бюджет. Потому что вопрос этой войны – это вопрос существования их будущего.

Это круто, но я думаю, что ВВП даже больше, чем в 25 раз. Почему? Потому что если санкции будут правильно работать; если этот теневой танкерный флот России под флагами Камеруна или еще кого-то перестанет работать, то тогда еще меньше денег будет у России.

Но вопрос странно звучит – Украина не достигла чего-то. То есть это же какая-то там абстрактная война. "Маленькая страна" Россия напала на другую маленькую страну, а мы все живем своей традиционной жизнью. Это же вопрос не только о безопасности Украины.

Вторую часть интервью с Михаилом Подоляком читайте уже скоро на сайте 24 Канала.