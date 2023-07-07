Режим Путина построен на блефе: как это проявилось в провокациях на ЗАЭС

После того, как эскалация на Запорожской АЭС начала спадать, гибридные намерения России стали очевидными. Владимир Путин не может предложить Западу и Украине ничего, кроме шантажа.

Об этом 24 Каналу рассказал бывший руководитель криминальной разведки и один из основателей Управления по борьбе с организованной преступностью Валерий Кур. По его мнению, в провокациях на Запорожской АЭС российский режим показал свою сущность.

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Сущность российской стратегии – блефовать во всех случаях

Любая террористическая группировка не отличается одна от другой, независимо от того, откуда она происходит. Любой террорист обязательно блефует. То же касается и Путина.

"С самого детства, когда российский диктатор рос в маленькой деревне на Урале, он всегда должен был врать. Иначе он бы никогда не выбрался из этого болота", – отметил экс-разведчик.

Впоследствии он начал осознанно врать, согласно своему политическому образу. Путин построил на блефе и лжи всю систему своей власти, которая за 20 лет его правления начала напоминать преступную группировку.

Показателен, по мнению Кура, пример Дмитрия Медведева – некогда образованного человека, которого эта система превратила в посмешище.

Россия блефовала, угрожая терактами на ЗАЭС

Все спецслужбы мира так или иначе блефуют. Даже украинские ведомства очень грамотно используют этот прием, пытаясь обмануть ожидания врага.

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"Сегодня у украинской разведки есть вся необходимая информация о враге, не в последнюю очередь благодаря западным партнерам. Мы поняли, что Путин блефовал и пугал Запад, пытаясь поднять волну недовольства", – проанализировал ситуацию Кур.

К любой информации, которую предоставляют украинские чиновники, следует относиться очень серьезно. Украина была готова к провокациям на ЗАЭС, поэтому не нужно паниковать от угроз российских властей.