Россия показывает Эстонии через провокации на границе, что "она следующая", – The Telegraph

Российская армия начала устраивать провокации на границах со странами Балтии, в частности с Эстонией. Таким образом Москва хочет показать, что эти государства находятся "под прицелом" и являются "следующими" для агрессии.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на материал The Telegraph.

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Какие провокации устраивает Россия на границе с Эстонией

Недавно над российско-эстонской границей был замечен дирижабль, который сначала не вызвал никакой реакции со стороны Таллинна. Однако ситуация обострилась на следующий день, когда российские захватчики нарисовали на дирижабле свой символ полусвастики – букву Z, которая стала ассоциироваться с вторжением страны-агрессора в Украину.



Пример дирижабля, который Россия запускает в сторону Эстонии / Фото The Telegraph

Генеральный директор полиции Эстонии Эгерт Беличев сообщил, что такие провокации со стороны российских сил происходят почти каждую неделю.

Это намеренно сделали видимым для всех, чтобы сказать: "Мы следим за вами",

– сказал Беличев.

Эстонские пограничники рассказали, что напряженность на эстонско-российской границе значительно возросла за последние месяцы. Эти действия связывают с ростом протестов российских граждан против западных стран, а также с попытками контрабанды компонентов вооружений и перехватом сигналов GPS.

Кроме того, наблюдается значительный приток мигрантов из Азии, которые пересекают границу с Эстонией, что сопровождается инцидентами, связанными с летательными аппаратами, упомянутыми выше.

"Два года назад у нас было 18 пограничных инцидентов, а в этом году – 96. Мы видим постоянные попытки дестабилизировать ситуацию", – подчеркнул гендиректор полиции Эстонии.

В одном из самых серьезных инцидентов в мае российские пограничники посреди ночи сняли 20 буев с реки Нарва, очевидно, пытаясь перекроить границы территории России.

Сейчас поездки между двумя странами строго ограничены, Эстония настоятельно рекомендует избегать всех поездок в Россию через пункт пропуска в Нарве.

Россияне могут воспользоваться этим пунктом пропуска для въезда в Эстонию, но только при условии соответствия определенным строгим критериям, например посещение близких родственников.

К слову, руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко отметил, что россияне готовятся к военным действиям против стран Балтии. При нынешних обстоятельствах, срок, который нужен стране-агрессору для этого составляет 4 – 6 лет.