"Хезболла" может появиться на границах НАТО"․ Эксклюзивное интервью с руководителем ЦПД

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Россия и Иран 17 января планируют подписать договор о "всеобъемлющем стратегическом партнерстве". Таким образом Владимир Путин пытается сохранить крупицы влияния на Ближнем Востоке после поражения в Сирии. Кроме того, Иран также финансирует прокси-силы в регионе, которые могут воевать с любым, кого поддерживает Запад.

Одной из самых больших угроз является то, что боевики иранского прокси "Хезболлы" могут внезапно появиться на границах НАТО в российской форме для провокаций. Ведь часто Путин путем различных диверсий проверяет реакцию Запада. Например, в конце декабря в Балтийском море перерезали электрический кабель, в чем подозревают "теневой флот" России, а в Германии фиксировали неизвестные дроны.

Больше деталей в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказал руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

Последствия атаки на нефтебазу под Воронежем

Украинские беспилотники поразили нефтебазу "Роснефти" в Воронежской области. Местный губернатор признался, что пожарные долгое время не могут ликвидировать пожар, а на резервуары с топливом поставили защитную сетку от БПЛА. Какими будут последствия этого удара?

Под Воронежем – это не самая большая нефтебаза, а одна из плеяды нефтебаз, которые поставляют топливо ближе к востоку, к фронту.

Относительно сеток, они есть не на всех НПЗ. Они появляются, пока их только тестируют, но, учитывая определенные детали, которые озвучивать нельзя, сетки там не помогут ни в коем случае. Против того, что умеют наши военные, даже металлические сетки не помогут. Поэтому пусть тратят, пусть экспериментируют, это их право.

Хорошо, что у нас есть ресурс для уничтожения нефтебаз. Любая база – это логистика наступления врага. Нет нефтебаз – выгорает топливо. Не работают НПЗ из-за повреждения – не производится топливо. Не работают спиртзаводы – добавляется еще и ракетное топливо. Более того, техника не может активно работать по всей линии фронта, поскольку потребляет значительное количество топлива.

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Логистика должна быть настроена для активных наступательных действий, которые российская армия запланировала и пытается проводить, поэтому выбивая тыл, удастся затормозить фронт. Это очень важно. Когда люди говорят, например, что на Покровском направлении враг наступает, на Кураховском направлении враг наступает и захватывает населенные пункты, то нужно понимать, что одно дело – останавливать врага на передовой, что делают наши военные, другое – остановить врага, выбив его тыл.

Интервью с руководителем ЦПД Андреем Коваленко: смотрите видео

Это комбинированная история. С одной стороны, ты воюешь на передовой, с другой стороны, ты останавливаешь врага с тыла. Выбив тыл в достаточном количестве, удастся наносить больше повреждений врагу на передовой, уничтожать больше его военных благодаря тому, что он будет иметь меньше техники. То есть войну нужно рассматривать именно так, а не исключительно смотреть, что происходит под конкретным населенным пунктом.

Под Купянском враг пробовал наступать, сейчас взял паузу. Эта пауза связана, с одной стороны, с накоплением определенных сил, с другой стороны – с определенной логистикой ресурсов. Он потерял бронетехнику. Активные действия ведутся и на Курщине, где враг потребляет много ресурсов. Другие участки фронта начинают провисать, когда регулярно выбивается логистика. Это вот такая война – война широкого плана.

Россия становится вассалом других стран

Беспилотники залетели и к Тамбовскому пороховому заводу. Чем этот объект важен для российского ВПК и как сильно этот удар почувствуют на себе россияне?

Это не первый удар по нему. Для того чтобы его окончательно выбить, понадобятся еще удары. Однако нужно понимать, что пороховой завод производит порох для производства артиллерийских снарядов. И, в частности, для боеприпасов и ракетных систем. Соответственно, выбивая такое предприятие, враг не способен производить артиллерийские боеприпасы определенных калибров, например, 152 калибр. А враг использует их большое количество.

Да, к сожалению, у врага есть поставки боеприпасов из КНДР. Однако здесь есть вопрос логистики, длины поставки, что влияет. Если лишить врага возможности производить достаточное количество собственных боеприпасов, то он впадает в еще большую зависимость от других стран. Если даже зависимость от КНДР становится большая, а она уже значительная, то на КНДР можно повлиять через третьи страны. Например, Китай. Кто может повлиять на Китай? Запад.

Соответственно, в любом случае зависимость России от внешних игроков – это ослабление самой России. Открывается больший коридор возможностей влиять на Россию через третьи страны. Россия становится уязвимой и слабой для этих стран, которые могут использовать больше дешевых российских ресурсов в собственных целях и постепенно делать Россию обычным вассалом. Все это связано.

На этой неделе в России пострадали еще немало заводов и НПЗ. Действительно ли все эти атаки повлияли на способность россиян бить по нашим гражданским городам? Например, после атаки 14 января на инфраструктуру российского военного аэродрома "Энгельс-2" взлетов вражеской авиации не было.

Россияне накапливали запасы на разных аэродромах стратегической авиации. "Энгельс-2" – один из основных таких аэродромов. Думаю, все увидели меньшее количество ракет, чем обычно, что были запущены. Даже если взять статистику прошлых обычных массированных обстрелов, там количество ракет было на несколько десятков больше. Относительно самой базы хранения ресурсов, там хранится авиационное топливо, которое рассчитано на учебные полеты стратегической авиации, имитационные полеты и боевые вылеты.

Накопление происходило с лета. Ресурс был рассчитан на проведение операции по ударам по украинской энергетике и инфраструктуре до завершения зимы. Соответственно, сейчас были 2 удачных удара по этой базе. Выгорело значительное количество горючего. Когда окончательно там все завершится, можно будет дать точную оценку, сколько цистерн и складов там уничтожено. Пострадала и российская логистика.

Они (россияне – 24 Канал) серьезно защитили авиацию системами ПВО. Однако наши воины все равно нашли слабое место, большая слава им за это.

Россиян готовят к войне с НАТО

Заместитель председателя оборонного комитета госдумы Алексей Журавлев заявил, что нужно готовить мужчин к большому противостоянию с Западом, потому что якобы Европа готовится к войне в 2028 – 2029 годах. Будет ли способна Россия воевать и почему такие месседжи звучат именно сейчас?

Россияне делают информационную "затравку" для собственного общества, подготовку к возможному проведению мобилизации в будущем. Они не исключают сценарий с проведением будущей мобилизации.

Если определенный переговорный процесс по завершению войны в будущем пойдет не так, как они видят, то они будут угрожать и использовать готовность России провести мобилизацию как "карту". Или в диалоге, или для реального проведения мобилизации в будущем.

Россия создала все условия и продолжает информационно прокачивать в собственном обществе непопулярную тему – возможное проведение мобилизации. Какая цифра может быть? Можно только догадываться. Однако поток добровольцев-контрактников у них уменьшается.

Месячные потери (на фронте – 24 Канал) у них превышают количество новых добровольцев. Соответственно, армия истощается. Есть и проблемы относительно техники – там, где они используют ее в большом количестве, там не хватает горючего. Россиянам приходится это компенсировать живой силой, используя мотоциклы и баги. Если война продолжается год, два или три, то Россия будет вынуждена проводить мобилизацию. Они хотят попытаться напугать Запад и всех вокруг такой возможностью в будущем диалоге.

Генсек НАТО призывает союзников увеличивать расходы на оборону. Марк Рютте говорит, если этого не сделать, то придется или учить русский, или ехать в Новую Зеландию. Как нужно измениться НАТО, чтобы в случае противостояния с Россией выдержать его?

НАТО должно быть готово и уметь вести войну в новых условиях. Ни одна из армий НАТО сейчас не умеет воевать в современной войне. К сожалению, армия КНДР из-за того, что Ким Чен Ын забросил северокорейцев на Курщину, как минимум участвует в современной войне. Альянс за ней (войной – 24 Канал) наблюдает, консультирует, тренирует, но полноценно не готов к современным методам ведения войны. У них есть технологическое преимущество, но есть определенные моменты...

Сейчас Россия своими гибридными методами пытается проверить те или иные реакции НАТО. Например, "теневой флот" России повредил кабели связи в Балтийском море. Внезапно над определенными складами в Германии начинают летать дроны. Также беспилотники замечали где-то в США над Белым домом. Таким образом россияне анализируют реакцию Запада.

Россияне совершенствуют определенные дезинформационные элементы влияния и киберинструменты. Информационные и кибератаки становятся более мощными. Россия использует армию для конструирования дезинформации, для информационного воздействия в странах Запада, а НАТО до сих пор живет в мире, когда часть обязанности противодействия дезинформации лежит на независимых медиа, которые не подготовлены противодействовать военной дезинформации. Я ввел бы даже термин отдельный для этого.



Россия осуществляет различные провокации в странах НАТО / Getty Images

Противостоять российской дезинформации должна милитаризованная структура или структура, которая имеет отношение к сектору нацбезопасности, а не медиа. Это должно быть в странах Запада.

НАТО полностью не готово. У них есть СтратКом, якобы есть инфраструктура противодействия, но они неэффективны. Более того, Западу и НАТО нужно думать не только, как отражать атаки, а переходить к проактивным действиям в информационном и киберпространстве. Нужно конструировать собственные информационные операции против России и проводить их. То есть нужно просто принять реальность.

С военной точки зрения им нужно быть готовыми, что северокорейцы в российской форме, так называемые "тувинцы", "буряты" или "якуты", могут внезапно появиться на границах с Польшей или странами Балтии. Учитывая определенные особенности ирано-российских отношений, событий в Сирии и то, что "Хезболла" на Ближнем Востоке потеряла логистику снабжения и несколько ослабла, надо быть готовыми, что "Хезболла" в российской форме может появиться на границах НАТО. И сейчас никто этому не помешает.

Если Россия на это пойдет, то помешать можно будет, только убивая этих людей на границах НАТО. К этим гибридным угрозам нужно быть готовыми.

Россия и Иран 17 января должны подписать договор о "всеобъемлющем стратегическом партнерстве". Как думаете, следует ли ожидать новой опасности для нас, Европы и НАТО? Что это может дать обеим странам?

Это экономическое и технологическое сотрудничество в определенных моментах. Таким образом Россия пытается сохранить хоть какую-то долю влияния на Ближнем Востоке после потери Сирии. Но никогда не стоит забывать о прокси. Иран – это государство, которое давно финансирует прокси-силы на Ближнем Востоке, которые воюют с любым, кого, например, поддерживает Запад.

Не стоит игнорировать сценарий появления боевиков "Хезболла" в российской форме на границах, в частности НАТО, для провокаций. Я считаю, что это одна из самых больших угроз.

Если, например, Ким Чен Ын, возможно, учитывая его бэкграунд дипломатических отношений с Дональдом Трампом, может на это не пойти, то что остановит Иран? Санкции? Иран долго живет под санкциями. В этом случае как раз Иран может стать той силой, которая предоставит своих прокси для провокаций на западных границах.

В России заявили о "конце Украины в 2025 году"

Помощник российского диктатора Николай Патрушев заявил, что Украина якобы прекратит свое существование в 2025 году. Еще заговорил, мол, русофобия уничтожает некогда цветущие города Украины, в частности Харьков, Одессу, Николаев и Днепр. Почему именно сейчас он снова об этом заговорил? Какие цели этих месседжей и на кого они ориентированы?

Николай Патрушев на самом деле провалил ряд задач Владимира Путина по определенным закрытым переговорам с Западом. Ему уже 73 года и вместе с Путиным он продолжает жить в мире Александра Солженицына. Они зачитывались им и вообще строили свое имперское видение на работах этого человека.

С одной стороны, Патрушев таким образом пытается передать сигналы будущей администрации Дональда Трампа, что Россия, мол, не готова отказываться от своих целей так называемой "сво". Цели "сво", которые Владимир Путин изначально озвучивал, это не оккупация Украины.

Сейчас Николай Патрушев сказал, что Украина якобы прекратит свое существование в 2025 году. Из его уст это звучит так, что на самом деле целью "сво", которую Россия всегда скрывала, было уничтожение Украины. Об этом мы говорили всегда в Украине, но Россия этого не признавала. Наконец Москва это признала.

Это своеобразный сигнал для Запада, мол, не думайте пугать, у России все серьезно. Оно звучит, конечно, странно, поскольку на самом деле у Запада инструментов развалить Россию гораздо больше. Нет просто пока что такого окончательного решения. Оно скорее склоняется к обратному – смены режима в России и попытки превратить ее в демократическую страну. На Западе считали демократией в России времена Бориса Ельцина, который воевал в Чечне и убивал чеченцев. К сожалению, это ничего пока не научило некоторых элит на Западе.

Ничто не остановит распад России в следующие 50 лет

Однако постепенно появляются люди, которые более реалистично смотрят на возможную выгоду развала этой страны, образования независимых национальных образований на территории России, в частности Татарстан, Саха и другие. Влияние на эти образования будет осуществляться согласно политике этих новых государств на территории России. Кто-то захочет быть в НАТО, кто-то будет с Китаем, кто-то будет в Центральной Азии проводить там политику, дружбу с Турцией и тому подобное.

Это все фантазии, которые сейчас кажутся нереалистичными, но при нынешней стратегии режима Путин ослабляет Россию и она экономически фактически разрушается санкциями. Еще 5 – 10 лет такой стратегии и не исключено, что в следующие 50 лет уже ничего не сможет остановить образование независимых государств на территории России.

Николай Патрушев, если он не глупый, то подсознательно может понимать это, но просто не верить в это и бояться. Поэтому продолжает своим ртом говорить глупости об Украине и озвучивать свои мечты, которые никогда не станут реальностью. Не будем говорить о временах Ивана Грозного, но все может быть. Московия должна вернуться в Московию.

На прошлой неделе США ввели санкции в отношении нефтяного экспорта. Вчера Вашингтон ввел санкции против российского военно-промышленного комплекса. Смогут ли россияне перестроиться и обойти их, или все же их это дожмет и российская экономика начнет сыпаться?

Запас определенных ресурсов у России еще есть на несколько лет поддержания подобных интенсивных военных действий. Впрочем, это накопительный эффект. Санкции с воздуха уничтожают их промышленность, экономику и тому подобное. Экономические санкции подкашивают энергетический сектор и "теневой флот", который был создан для торговли нефтью в обход санкционных ограничений.

Накопительный эффект расширяется, ресурсы тратятся и прожигаются на войне. Фактически все вбрасывается в топку и рано или поздно эти ресурсы закончатся. Когда заканчиваются ресурсы, ослабевает центр, элиты вокруг центра России, которые сейчас концентрируются вокруг режима Путина, начинают много терять. Эти элиты можно перекупить, перетянуть на свою сторону – то, что Путин сначала сделал.

Он использовал санкции против определенных людей, которые на Западе имели бизнесы, чтобы сконцентрировать вокруг себя российских олигархов и дать им определенную защиту и заработок внутри России. Сейчас ресурсы на это будут завершаться. Эти люди снова станут перед дилеммой, ведь им, видимо, будет выгоднее договориться с Западом, чем тонуть вместе с Путиным.

Соответственно, все постепенно (происходит – 24 Канал). Не бывает быстрых действий. Комплексные действия на поле боя и в российском тылу вместе с усилением экономических санкций дадут результат. Возможно, через годы, но в один прекрасный момент колосс на глиняных ногах постепенно будет падать.