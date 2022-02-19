Провокация и чистая ложь, цинизм, – Зеленский о "снарядах в Ростовской области"

Владимир Зеленский прокомментировал информацию о "снарядах в Ростовской области". Президент Украины подчеркнул, что все это ложь и провокация.

Такое заявление Зеленский сделал во время Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает 24 канал.

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По словам украинского президента, не существует никаких погибших, раненых.

Это просто цинизм такого уровня, что они сами у себя что-то взрывают, что они стреляют. Это уже не первый раз. Они разворачивают оружие и стреляют на временно оккупированные территории, по своим же позициям. Это просто цинизм,

– подчеркнул Владимир Зеленский.

Он отметил, что Украина выступает за мир и готова к переговорам.

"В чем смысл нам стрелять и говорить о дипломатии?!", – сказал Зеленский.

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба опроверг фейки россиян о якобы украинских снарядах в Ростовской области. В штабе Операции объединенных сил также отреагировали на ситуацию, отметив, что Украина не стреляет.

Добавим, что украинский президент 19 февраля выступает на Мюнхенской конференции по безопасности в рамках блока "Региональные проблемы". Он высказывался на тему "Украина и европейская безопасность".

Что еще сказал Зеленский: главные тезисы

Украина хочет мира. Европа хочет мира. Мир говорит, что не хочет воевать, а Россия – что не хочет нападать. Кто-то из нас врет.

Сейчас вблизи границ Украины сконцентрировано 150 тысяч войск России. Система безопасности нуждается в обновлении.

Архитектура безопасности в Европе и мире почти разрушена. Поздно думать о ремонте, пора строить новую систему. Человечество делало это дважды, заплатив слишком высокую цену – 2 мировые войны.

Выступление Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности: смотрите видео