Обоср**ись полностью, – Пионтковский о неудачной провокации России в Белгороде

Россияне прибегли к очередной провокации. Речь идет об ударе по Белгороду, в котором Кремль обвинил Украину.

Однако у оккупантов ничего не получилось. Об этом на встрече 24 канала с Романом Цимбалюком сказал российский публицист Андрей Пионтковский.

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Обстрел Белгорода – это абсолютная провокация. Они же обоср*лись полностью,

– убежден Пионтковский.

Дело в том, что об этой "акции" не предупредили ни губернатора города, ни редакцию "Первого канала".

"Первый сюжет назывался "А что там произошло?", губернатор "выжимал" какие-то импровизированные фразы "Это наверняка ПВО, и ее обломки рассыпались по городу...", – сказал публицист.

Лишь вечером пресс-секретарь МИД страны-агрессора Мария Захарова поняла, что во всем нужно винить украинских военных. Она заявила, что провокации на территории России устроили Киев и "западные кураторы". Захарова открыто пригрозила ответом.

Путину не удастся сломать украинцев

По словам Пионтковского, Москва разрывается между двумя импульсами:

Сначала пыталась вынудить западных политиков призвать Зеленского "к миру". Это не удалось.

Теперь испытывает другой способ – запугать население террором, чтобы оно взвыло и требовало у своего руководства подписать какое-то мирное соглашение.

Путин еще раз демонстрирует полное непонимание украинского народа. Даже если он сбросит бомбу! Это будет ужасное преступление, в результате которого погибнет 500 тысяч человек – это ничего не изменит ни в войне, ни в решимости украинцев победить.

– резюмировал он.

Удар по Белгороду: коротко

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