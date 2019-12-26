"Псевдопатриотический сброд": "слуга" Бужанский поддержал громкое заявление Устенко о Крыме

Представитель президентской фракции "Слуга народа" Максим Бужанский встал на защиту своего коллеги по политсиле Алексея Устенко. Правда, сделал это в присущей ему скандальные манере, не выбирая слов.

Накануне депутат от пропрезидентской фракции "Слуга народа" Алексей Устенко в эфире одного из украинских телеканалов заявил, что в 2014 году Россия напала на Украину вследствие принятия закона о языке.

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В 2014 году приняли закон о языке. После этого спровоцировались все эти действия в Крыму. После этого Российская Федерация зашла в Крым,

– отметил политик.

На такое заявление политика общество отреагировало негативно. Поэтому, решил поддержать своего коллегу еще один "слуга" – одиозный Максим Бужанский. В частности, тех, кто набросился с критикой на Устенко, нардеп назвал "псевдопатриотическим сбродом".

По его убеждению, действительно отмена вышеуказанного закона о языке, который в народе назвали законом Колесниченко – Кивалова, вызвала волнения среди крымчан и дала Российской Федерации такой необходимый ей формальный повод для аннексии Крыма.

"Не пишу незаконной аннексии, потому что законной аннексии быть не может по определению. Так вот, да, все ровно так и было", – отметил Бужанский.

Он также бросил упрек и в сторону тогдашнего исполняющего обязанности главы государства Александра Турчинова.

Это прежде всего подтверждается хотя бы тем фактом, что закон этот Турчинов так и не подписал. Вот ему, Турчинову, и предъявите претензии, вместо того, чтобы перевирать слова Устенко. Вы же – из одного, назовем это так, с Турчиновым лагеря, разберитесь между собой,

– добавил Бужанский.

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Что известно о языковом законе Колесниченко – Кивалова

Вадим Колесниченко и Сергей Кивалов были депутатами от "Партии регионов". Языковой закон их авторства Верховная Рада приняла в июле 2012 года. Он предусматривал возможность официального двуязычия в регионах, где численность нацменьшинств превышает 10%.

24 февраля 2014 года парламент проголосовал за отмену этого закона. Однако Александр Турчинов, который был в то время исполняющим обязанности главы Верховной Рады и исполняющим обязанности президента, отказался подписывать это решение.

Языковой закон официально потерял силу лишь 28 февраля 2018 года при президентстве Петра Порошенко.

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Что известно о Максиме Бужанском

Он родился в 1974 году в Днепре. Окончил Днепропетровский государственный институт инженеров железнодорожного транспорта (специализация – "Инженер-градостроитель"). До избрания нардепом его знали как украинского блогера, писателя и публициста. В частности, он был соавтором и ведущим политических программ на телеканале ZIK.

Украинские СМИ Бужанского описывают, как человека, который открыто выступает против Революции Достоинства и не скрывает, что был избирателем Януковича. Также он якобы искренне ностальгирует по СССР. Журналисты подчеркивают, что его риторика имеет "почти полный набор типичного пророссийского блогера/политика", в частности он имеет взгляды, тождественные с идеологией пророссийской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь". Уже в Раде IX созыва он стал автором законопроекта, по которому люстрация чиновников времен Януковича будет отменена.

В Верховную Раду IX созыва прошел по мажоритарке. Его избрали в избирательном округе №25 (Чечелевский район, часть Амур-Нижнеднепровского района Днепра). Во время выборов был беспартийным. В новом парламенте вошел в пропрезидентскую фракцию "Слуга народа". Также является членом Комитета по вопросам правоохранительной деятельности.

Бужанский дружит с еще одним бывшим журналистом Александром Дубинским. Их обоих называют представителями "группы Коломойского" в "Слуге народа". Кроме того, что эта группа защищает интересы олигарха в парламенте, больше ничего о ней неизвестно, это касается и того, кто в нее входит.

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Скандалы с участием Бужанского: что известно

Интересно, что скандалы с ним случаются уже не впервые. В частности, в середине августа тогда еще кандидат в нардепы назвал журналистку "Нового времени" Ольгу Духнич "тупой овцой". Обидело Бужанского то, что представительница СМИ во время интервью с бывшим главой "Слуги народа" Дмитрием Разумковым сказала, что Максим Бужанский ностальгирует по СССР и временам Виктора Януковича.

Уже в конце сентября Бужанский назвал родителей учеников одной из школ в Днепре "инфантильными долбо**бами". Он так выразился, поскольку, по его убеждению, родители не могли скинуться по 100 гривен и купить канализационные люки самостоятельно. В Минобразования, со своей стороны, напомнили нардепу, что за материально-техническое обеспечение и содержание школ отвечают их учредители, а за вымогательство средств у родителей предусмотрена административная и уголовная ответственность.

В октябре активист и бывший руководитель одесского отделения "Правого сектора" Сергей Стерненко в большом интервью 24 каналу рассказал, что Бужанский является одним из тех, кто о нем вспоминает беспрестанно.