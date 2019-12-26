"Псевдопатріотичний набрід": Бужанський підтримав гучну заяву Устенка про Крим

Представник президентської фракції "Слуга народу" Максим Бужанський став на захист свого колеги за політсилою Олексія Устенка. Щоправда, зробив це у притаманній йому скандальні манері, не добираючи слів.

Напередодні депутат від пропрезидентської фракції "Слуга народу" Олексій Устенко у ефірі одного з українських телеканалів вважає, що у 2014 році Росія напала на Україну внаслідок ухвалення закону про мову.

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У 2014 році ухвалили закон про мову. Після цього спровокувалися всі ці дії в Криму. Після цього Російська Федерація зайшла до Криму,

– зауважив політик.

На таку заяву політика суспільство відреагувало негативно. Тож, вирішив підтримати свого колегу ще один "слуга" – одіозний Максим Бужанський. Зокрема, тих, хто накинувся з критикою на Устенка, нардеп назвав "псевдопатріотичним набродом".

На його переконання, справді скасування вищезазначеного закону про мову, який у народі назвали законом Колесніченка-Ківалова, викликало хвилювання серед кримчан і дало Російській Федерації такий необхідний їй формальний привід для анексії Криму.

"Не пишу незаконної анексії, тому що законною анексії бути не може за визначенням. Так ось, так, все одно так і було", – зауважив Бужанський.

Він також кинув докір і бік тодішнього виконувача обов’язків очільника держави Олександра Турчинова.

Це передусім підтверджується хоча б тим фактом, що закон цей Турчинов так і не підписав. Ось йому, Турчинову, і пред'явіть претензії, замість того, щоб перебріхувати слова Устенка. Ви ж – із одного, назвемо це так, із Турчиновим табору, розберіться між собою,

– додав Бужанський.

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Що відомо про мовний закон Колесніченка-Ківалова

Вадим Колесніченко та Сергій Ківалов були депутатами від "Партії регіонів". Мовний їхнього авторства Верховна Рада схвалила в липні 2012 року. Він передбачав можливість офіційної двомовності в регіонах, де чисельність нацменшин перевищує 10%.

24 лютого 2014 року парламент проголосував за скасування цього закону. Проте Олександр Турчинов, який був на той час виконувачем обов'язків голови Верховної Ради та виконувачем обов'язків президента, відмовився підписувати це рішення.

Мовний закон офіційно втратив чинність лише 28 лютого 2018 року за президентства Петра Порошенка.

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Що відомо про Максима Бужанського

Він народився у 1974 році в Дніпрі. Закінчив Дніпропетровський державний інститут інженерів залізничного транспорту (спеціалізація – "Інженер-містобудівник"). До обрання нардепом його знали як українського блогера, письменника та публіциста. Зокрема, він був співавтором і ведучим політичних програм на телеканалі ZIK.

Українські ЗМІ Бужанського описують, як людину, що відкрито виступає проти Революції гідності та не приховує, що був виборцем Януковича. Також він начебто щиро ностальгує за СРСР. Журналісти підкреслюють, що його риторика має "майже повний набір типового проросійського блогера / політика", зокрема він має погляди, тотожні з ідеологією проросійської партії "Опозиційна платформа — За життя". Вже у Раді IX скликання він став автором законопроєкту, за яким люстрацію чиновників часів Януковича буде скасовано.

До Верховної Ради IX скликання пройшов за мажоритаркою. Його обрали у виборчому окрузі №25 (Чечелівський район, частина Амур-Нижньодніпровського району Дніпра). На час виборів був безпартійним. У новому парламенті увійшов до пропрезидентської фракції "Слуга народу". Також є членом Комітету з питань правоохоронної діяльності.

Бужанський товаришує з ще одним колишнім журналістом Олександром Дубінським. Їх обох називають представниками "групи Коломойського" у "Слузі народу". Окрім того, що ця група захищає інтереси олігарха у парламенті, більше нічого про неї невідомо, це стосується й того, хто в неї входить.

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Сканадали за участю Бужанського: що відомо

Цікаво, що скандали з ним трапляються вже не вперше Зокрема, у середині серпня тоді ще кандидат у нардепи назвав журналістку "Нового времени" Ольгу Духнич "тупою вівцею". Образило Бужанського те, що представниця ЗМІ під час інтерв'ю з колишній головою "Слуги народу" Дмитром Разумковим сказала, що Максим Бужанський ностальгує за СРСР і часами Віктора Януковича.

Вже наприкінці вересня Бужанський назвав батьків учнів однієї зі шкіл у Дніпрі "інфантильними довбо**бами". Він так висловився, оскільки, на його переконання, батьки не могли скинутися по 100 гривень і купити каналізаційні люки самостійно. У Міносвіти, зі свого боку, нагадали нардепу, що за матеріально-технічне забезпечення та утримання шкіл відповідають їхні засновники, а за вимагання коштів у батьків передбачено адміністративну та кримінальну відповідальність.

У жовтні активіст і колишній керівник одеського осередку "Правого сектора" Сергій Стерненко у великому інтерв’ю 24 каналу розповів, що Бужанський є одним із тих, хто про нього згадує безперестанку.