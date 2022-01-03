Псевдоученый Кива, кулаки Тищенко и выходки Лероса: самые громкие "зашквары" 2021 года

Прошлый 2021 год является периодом позорных выходок от политиков. Они, как всегда, дрались, ссорились и удивляли новыми выходками.

Больше всего шума, наверное, наделали "слуги народа". Антирекорды фракции установил Николай Тищенко. Например, он поссорился с коллегой из-за экрана смартфона.

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Тищенко вставил антирекорд

Николай Тищенко и Александр Куницкий "подрались" в Верховной Раде. Они начали друг друга оскорблять и снимать на телефон.

Схватка Тищенко и Куницкого: смотрите видео

В 2021 году Тищенко немало махал кулаками. Он выносил Гео Лероса с трибуны Верховной Рады. Кроме этого, подрался с одиозным Ильей Кивой.

Цены на продукты: версия Тищенко

Больше всего шума наделало видео, где нардеп рассказывает, какие сейчас цены на продукты. Он заявил, что килограмм сала стоит от 50 до 100 гривен, а гречка – 12 гривен за килограмм.

Тищенко не знает, сколько стоят продукты: смотрите видео

Средний палец Гео Лероса

Не меньше выбрыкивались и те, с кем дрался Тищенко. Например, "экс-слуга" Гео Лерос во время своей речи показал средний палец президенту. За это нардепу объявили о подозрении. Ему грозит штраф или лишение свободы.

Кива "зажег", как мог

Нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива "зажигал" по-своему. Он в годовщину гибели Степана Бандеры провозгласил себя "лидером антифашистского движения".

Устроил стрельбу из автомата в публичном месте и опубликовал это в соцсети. Стрелял Кива не только в воздух, но и в портреты Степана Бандеры.

Кива обстрелял портрет Бандеры: смотрите видео

Кива – кандидат наук

За такие "выходки" открыли уголовные производства. Но больше всего шума наделала новость о том, что нардеп якобы получил степень ученого – кандидата наук.

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Это вызвало немало обсуждений. Люди в соцсетях бойкотировали. Один из львовских кандидатов наук написал, что сжег свой диплом. Другой подписчик отказался дальше учиться.

Расследование Bihus.Info: смотрите видео

Журналисты узнали, что нардеп добавил к своей диссертации фальшивые справки. Но впоследствии СМИ написали, что его лишили звания кандидата наук.

В Министерстве образования и науки сказали, что Кива и вовсе не получал никакой степени. Зато прозвище "наукивец" за Кивой закрепилось, похоже, надолго.

Третьякова – в списке стыда

В список стыд попала еще одна одиозная личность – нардеп Галина Третьякова. Не успели все забыть о ее "детях низкого качества", как та снова вляпалась с фразой о коллеге Антоне Полякове.

Антиолигархическое выступление Тимошенко

Он ушел из жизни 8 октября . Ему стало плохо во время поездки в такси.

Рассмешить людей смогла и украинский политик Юлия Тимошенко. Своим антиолигархическим выступлением она сорвала смех и овации в Раде.

Советская песня Рабиновича

Вадим Рабинович с трибуны Верховной Рады спел советскую песню "Вставай, страна огромная" времен Второй мировой войны, как реакцию голосование власти.

Рабинович выступил в Раде: смотрите видео

От таких "коников" даже не выдержал пульт в Верховной Раде. Он сгорел на работе.

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Скандалы бизнесменов

Однако не только политики попадали в скандалы, но еще и бизнесмены. Шума наделал руководитель "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер. Журналисты "Схем" пришли к нему на интервью.

Некоторые вопросы Мецгеру не понравились. Интервью он прервал, а своего телохранителя попросил, чтобы тот вырубил оператора.

Видео с камер охранники удалили, но журналистам удалось его восстановить. Поэтому после обнародования материала, "вытерся в ноль" уже сам Мецгер. Его заставили подать в отставку. А банк объявил конкурс на должность нового руководителя.

Отличились представители местной власти

Отличились в 2021 году и представители местной власти. Мэр Чернигова во время заседания горсовета назвал "фигней" стремление Украины вступить в Организацию Североатлантического договора.

Черниговский городской глава о НАТО: смотрите видео

Новые перлы Кличко

Долгое время Виталий Кличко не радовал нас своими перлами. Аж пока в конце 2021 года "добил" общество – пообещал посыпать улицы столицы снегом – искренне и обильно.

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Все течет, все меняется, но, как показывают украинские реалии, политические "коники" всегда остаются стабильными. Надеяться, что властьимеющие не будут проделывать выходки в 2022 году, а наконец возьмутся за труд – похоже, напрасно. Поэтому запасаемся поп-корном и ждем очередных выкрутасов.