Местные и в этом сопротивляются: россиянам трудно организовать "выборы" на оккупированных территориях

Весной 2024 года в России состоятся президентские выборы. Страна-агрессор решила провести бюрократическую процедуру и на оккупированных территориях.

Однако украинцы, которые по разным причинам остались в оккупации, отказываются принимать участие в очередных псевдовыборах. Заместитель председателя Бердянского районного совета Виктор Дудукалов сказал 24 Каналу, что это представляет серьезную проблему для захватчиков.

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"Оккупанты из-за этого пытаются тянуть своих работников из территории России, потому что местное население и в этом сопротивляется", – отметил Дудукалов.

Так, люди остаются украинцами и верят, что рано или поздно их освободят. Оккупанты сами признают, что деоккупация наступит, ведь даже не пытались организовать нормальную жизнь на этой территории.

Украинцы игнорируют "выборы" по трем причинам

МИД Украины уже отреагировало на планы России провести выборы на оккупированных территориях. Там подчеркнули, что это грубо нарушает законодательство Украины и нормы международного права, а также призвали цивилизованный мир наложить новые санкции на страну-агрессора.

Украинцы, оставшиеся на оккупированных территориях, не участвуют в псевдовыборах по разным причинам. Прежде всего, они понимают, что захватчики готовят результаты заранее, так что не видят смысла в голосовании.

Кроме того, местные знают, что на избирательных участках, где скапливаются коллаборанты, иногда что-то взрывается. Так что люди просто переживают за собственную безопасность.

Также жители понимают, что участие в псевдовыборах – это необратимая ответственность. По словам Дудукалова, по всем участникам так называемых выборов и референдумов есть уголовные производства.

Это для оккупантов реальная проблема. Местное население не верит в эти "выборы", опасается за свою безопасность и понимает, что так или иначе будет иметь уголовную ответственность,

– констатировал заместитель председателя Бердянского районного совета.

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