На оккупированных территориях Россия уже начала "досрочное голосование": что это значит

Россия анонсировала "выборы" на оккупированных территориях 10 сентября, однако решила растянуть этот процесс. Уже 31 августа стартовало так называемое "досрочное голосование".

Корреспондент 24 Канала из Запорожья рассказал, зачем оккупантам столько разных "голосований".

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Оккупанты заявили, что планируют охватить 214 тысяч избирателей и 375 населенных пунктов – удаленных и расположенных на линии столкновения. Враг мотивирует свои действия "добром для людей", о чем свидетельствуют его бессмысленные агитки:



Как россияне агитируют к "выборам" / скриншот эфира 24 Канала

Кроме того, в рамках "досрочного голосования" на территории России подготовили так называемые "экстерриториальные избирательные участки" для жителей Запорожской области.



Как россияне агитируют к "выборам" / скриншот эфира 24 Канала

После "досрочного голосования" начнется "подготовительное", а потом "единый день голосования" – 10 сентября.

Голосование – не единственная цель врага

Как известно, урну для бюллетеней будут носить по домам людей. Однако член оккупационной комиссии будет не один – его будут сопровождать представители "народного ополчения" с автоматами, чтобы "гарантировать безопасность голосования".

Очевидно, что таким образом оккупанты планируют решить целый комплекс проблем:

фактически заставить людей "проголосовать";

выяснить, кто проживает и имеет ли российский паспорт;

выявить поддерживающих Украину.

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