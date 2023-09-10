Фамилия Пригода превратилась в "Приключение": как проходят бестолковые псевдовыборы оккупантов

В эти дни на оккупированных территориях продолжаются псевдовыборы. По свидетельству местных жителей, вооруженные россияне и коллаборанты наведываются в дома украинцев, но при этом не предоставляют условий для свободного волеизъявления.

Об этом 24 Каналу рассказала журналистка и депутат Запорожского районного совета Алиса Сысоева. По ее словам, на оккупированных территориях коллаборанты склоняют украинцев к голосованию за "Единую Россию".

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Как проходят псевдовыборы в Запорожье

Оккупанты прекрасно понимали, что граждане Украины не захотят голосовать на псевдовыборах. Поэтому, как и ожидалось, захватчики прибегают к принуждению. На днях так называемые "члены избирательных комиссий" вместе с вооруженными боевиками обходят квартиры и дома, требуя принять участие в псевдовыборах.

"То, что российские пропагандисты называют демократией, в действительности в прямом смысле проводится под дулом автоматов. А в случае, если захватчикам не открывают двери, они в течение дня наведываются к людям еще несколько раз", – пояснила Сысоева.

Если и в дальнейшем дверь не открывают, коллаборанты извещают об этом военную комендатуру, где в будущем местным придется давать объяснения по поводу своего молчаливого несогласия с выборами.

Несмотря на то, что в псевдовыборах якобы участвуют 4 российские партии, так называемые "члены избирательных комиссий" настоятельно рекомендуют украинцам голосовать за путинскую "Единую Россию".

Еще одно свидетельство об антидемократической природе оккупантских псевдовыборов касается нарушения принципа секретности голосования. Ведь избирательные урны, в которые нужно бросать так называемые "бюллетени", незакрыты. Поэтому местным сложно даже испортить свой бюллетень во время такого псевдоголосования.

Алиса Сысоева о псевдовыборах на оккупированных территориях: смотрите видео

Кто помогает агрессору проводить псевдовыборы

Во время проведения незаконного голосования в одном из поселков случился конфуз: составители списков избирателей для чего-то перевели фамилию Пригода на российское "Приключение".

Такие случаи свидетельствуют лишь о том, что адекватные люди не идут на сотрудничество с коллаборантами. Среди предателей Украины не нашлось человека, который мог бы правильно написать фамилию", – уверена депутатка.

Значительная часть кандидатов, за которых оккупанты требуют голосовать украинцев, вообще приехала из России и нет никакого отношения к оккупированным регионам. Среди местных чаще всего на сотрудничество с агрессором идут те, кто в мирное время нарушал закон и находился под следствием.

"Для таких людей коллаборационизм – это возможность построить карьеру в оккупационной администрации. Но мы прекрасно знаем, что рано или поздно происходит со всеми предателями, и потому желаем нашему движению сопротивления хорошей работе", – отметила Сысоева.

Псевдовыборы на оккупированных территориях: что известно