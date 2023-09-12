Дроны посетили участки: как прошли "выборы" на оккупированной части Запорожья

На временно оккупированных территориях Украины завершились псевдовыборы. Оккупантов "поздравили" взрывами на избирательных участках Запорожской области.

Депутат Запорожского городского совета Дмитрий Кирильчук рассказал 24 Каналу, что это была четкая работа Сил обороны. Дроны посетили избирательные участки.

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"А накануне была четкая и слаженная работа наших Сил обороны. Сообщалось об избирательных участках в Пологах, Бердянске, Мелитополе, Скельках Васильевского района. Наши дроны посетили эти участки. Таким образом эти позорные участки были уничтожены", – сказал он.

Псевдовыборы под дулами автоматов

Дмитрий Кирильчук отметил, что местные люди не хотели идти на выборы, но их заставляли голосовать за конкретных лиц под дулами автоматов. Были случаи, когда людей, которые проявляли свою позицию и отказывались голосовать, вывозили в подвал.

Местные люди запуганы, некоторые были под дулами автоматов. Как началось, так и завершилось под дулами автоматов для нашего населения. Их заставляли, тыкали бумажку с прямыми указаниями, за кого нужно голосовать,

– рассказал депутат.

Уже через час после завершения псевдовыборов было якобы обработано 60% так называемых "результатов". Конечно, оккупанты объявили, что победу одержала партия "Единая Россия". Захватчики заявили, что все якобы "прошло успешно".

Кирильчук о псевдовыборах на оккупированной части Запорожья: смотрите видео

Мощные взрывы в Мелитополе: коротко